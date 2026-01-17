Un copil de 10 ani a fost înjunghiat de 24 de ori pentru o kendama, la Brăila

Din fericire, medicii spun că băiatul este acum stabil și în afara oricărui pericol vital.

Incidentul a avut loc la marginea unei localități din județul Brăila, acolo unde cei doi copii se jucau. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care agresorul se îndepărtează, intră într-o locuință, revine cu un cuțit și îl atacă pe celălalt copil. Potrivit părinților victimei, băiatul fusese amenințat anterior și chiar jefuit de telefon și haine.

Atacul a durat mai bine de două minute și a fost de o violență greu de imaginat. Mama copilului a povestit că fiul ei a încercat să oprească agresiunea, oferindu-i jucăria și telefonul, însă atacatorul ar fi refuzat și ar fi continuat loviturile. În cele din urmă, agresorul a fugit, iar un vecin, alertat de strigătele copilului, a intervenit și a anunțat părinții.

Victima a fost transportată de urgență la Spitalul de Urgență pentru Copii din Galați, unde a fost internată la Terapie Intensivă. Medicii au identificat 24 de plăgi înjunghiate, una dintre ele afectând plămânii. Copilul a fost operat de urgență, iar starea sa este în prezent stabilă, sub strictă supraveghere medicală.

Pentru că agresorul are sub 14 ani, acesta nu poate fi tras la răspundere penală. Autoritățile pot dispune însă măsuri de monitorizare prin serviciile de asistență socială, iar în cazul unor noi episoade violente, copilul ar putea fi inclus într-un program special de supraveghere. De asemenea, se fac verificări pentru a stabili dacă minorul agresor a fost expus unor abuzuri sau neglijență în familie.

Psihologii avertizează că jucăria a fost doar un factor declanșator. Specialiștii vorbesc despre acumularea unei furii puternice, neexprimate, care a izbucnit violent. Unii experți atrag atenția și asupra influenței violenței din mediul digital – filme, desene animate sau jocuri video – care, în cazul unor copii vulnerabili, poate fi transpusă direct în comportamente reale.

Cazul din Brăila este comparat de specialiști cu un incident recent din Statele Unite, unde un copil de 11 ani și-a ucis tatăl după ce acesta i-a confiscat consola de jocuri. Psihiatrii subliniază că expunerea constantă la conținut violent, combinată cu lipsa supravegherii și a controlului emoțional, poate avea consecințe dramatice.

Ancheta continuă, iar părinții agresorului ar putea fi trași la răspundere civilă dacă se va dovedi că nu și-au supravegheat copilul în mod corespunzător. În paralel, autoritățile și specialiștii fac apel la părinți să acorde o atenție sporită comportamentului copiilor și semnalelor timpurii de agresivitate.