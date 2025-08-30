Cercetătorii au descoperit cum corpul încearcă să se apere natural de cancer

Echipa condusă de profesorul Danzhou Yang a studiat cum funcționează acest „sistem de frânare" natural care limitează diviziunea celulară rapidă specifică cancerului.

Cercetătorii au aflat că o proteină numită nucleolină se poate lipi de o secțiune specială din ADN, blocând astfel activitatea genei c-MYC. Această genă este responsabilă pentru majoritatea cancerelor de sânge și 80% din tumorile solide, conform medicalxpress.com.

Când nucleolina se leagă de structura specială din ADN (numită G-quadruplex), gena c-MYC nu mai poate fi copiată, oprind astfel diviziunea celulară necontrolată specifică cancerului.

Yang explică că acest mecanism „a evoluat natural în contextul cancerului" și funcționează ca un sistem de frânare. Problema este că această frânare durează prea puțin timp pentru a fi eficientă.

Descoperirea structurii legată de modul în care se leagă proteina de ADN - „ca două piese Lego asamblate” - oferă cercetătorilor informațiile necesare pentru a dezvolta medicamente care să prelungească această frânare naturală.

Cercetarea, publicată în revista Science, arată imagini la nivel de atomi individuali despre cum funcționează exact acest mecanism natural de apărare.

Următorul pas al echipei este să dezvolte „inhibitori" care să se lege de această structură și să mențină frâna activă mai mult timp, transformând astfel un mecanism natural de apărare într-un tratament eficient împotriva cancerului.

