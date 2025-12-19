Crește sprijinul financiar pentru crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița

Fondurile destinate sprijinirii crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și Mangalița au fost majorate la 1,852 milioane de lei, de la 1,5 milioane de lei, cât era valoarea inițială a schemei de ajutor de minimis, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Potrivit MADR, în ședința de Guvern din 18 decembrie 2025 a fost aprobată hotărârea de modificare a HG nr. 401/2025, care instituie schema de ajutor de minimis pentru susținerea crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru anul 2025.

Aplicând sprijinul de 2.300 lei pentru fiecare scroafă, rezultă un necesar total de 1.851.500 lei, peste plafonul inițial alocat.

Fondurile, atât ca credite de angajament, cât și ca credite bugetare, vor fi asigurate din bugetul MADR pe anul 2025. Reprezentanții MADR subliniază că aplicarea acestei măsuri urmărește creșterea efectivelor de animale de reproducție din rasele autohtone Bazna și Mangalița, precum și sporirea numărului de produși.

Prin acest sprijin, autoritățile vizează conservarea și dezvoltarea raselor valoroase și consolidarea sectorului suinelor din România.