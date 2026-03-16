Alarmă roșie: 2.751 răniți de trotinete electrice anul trecut – Ministrul Sănătății: „Reguli urgente!”

Explozia accidentelor cu trotinete electrice: de la 1.491 la 2.751 cazuri în doar un an! Ministrul Sănătății trage semnalul de alarmă

Trotinetele electrice au devenit coșmarul serviciilor de urgență! Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, dezvăluie date șocante: o creștere explozivă a accidentelor cu trotinete electrice, cu mii de victime, mai ales tineri, și chiar decese. „Trebuie reguli mai clare!”, avertizează el.

Statistici alarmante: Cifre care sperie

Datele centralizate de Direcția de Medicină de Urgență arată o avalanșă de cazuri:

2024 : 1.491 pacienți la UPU, 190 intervenții chirurgicale.

2025 : 2.751 pacienți (+85%!), 354 operații și 2 decese .

2026 (primele luni): Deja 89 cazuri, 9 operații.

Cele mai afectate victime? Tinerii: 646 sub 20 de ani în 2024, explodând la 1.611 în 2025. Traumatisme grave, operații lungi și recuperare chinuitoare – realitatea zilnică pentru medici.

„Pentru medicii din serviciile de urgență, înseamnă traumatisme serioase, intervenții chirurgicale, iar pentru pacienți, perioade lungi de recuperare. Datele centralizate la nivel național de Direcția de Medicină de Urgență din Ministerul Sǎnǎtǎții arată o creștere semnificativă a acestor accidente. În 2024, 1.491 de persoane au fost tratate în unitățile de primiri urgențe după accidente cu trotinete electrice, iar 190 au avut nevoie de intervenții chirurgicale. În 2025, numărul celor care s-au prezentat la Urgență a crescut la 2.751 de pacienți, dintre care 354 au necesitat intervenții chirurgicale. Au fost înregistrate și două decese”, spune ministrul Alexandru Rogobete.

De ce explodează accidentele cu trotinete electrice?

Trotinetele electrice cuceresc orașele, dar lipsa regulilor duce la haos.

„Trotinetele electrice sunt un mijloc de transport tot mai prezent în orașe. Tocmai de aceea cred că merită să vorbim mai des despre prevenție și prudență în utilizarea lor, poate chiar și de reguli mai clare în utilizarea lor. Uneori, o clipă de atenție poate face diferența între un drum obișnuit și o vizită la urgență”, subliniază Rogobete.

Prevenție și prudență sunt esențiale: purtați cască, respectați viteza, evitați trotuarele aglomerate!

Mediafax