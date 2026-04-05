Criză pe modelul pandemiei: zboruri anulate, combustibil scump și niciun calendar pentru redresare

„Dacă situația durează mai mult de o lună, s-ar putea să asistăm la primele falimente ale companiilor aeriene din întreaga lume", a declarat Ziemelis pentru Bloomberg. Miliardarul din Dubai a comparat criza actuală cu perioada pandemiei de Covid-19: avioane la sol, cerere în scădere bruscă și nicio perspectivă clară de redresare.

În condiții normale, combustibilul reprezintă aproximativ un sfert din costurile operaționale ale unei companii aeriene. Conflictul din Orientul Mijlociu a împins prețul petrolului cu aproape 50% în sus, până la aproximativ 100 de dolari pe baril.

Ca urmare, unele companii au introdus suprataxe suplimentare. Altele au renunțat complet la anumite rute pentru a-și reduce cheltuielile. Disponibilitatea combustibilului pentru avioane a devenit și ea o sursă suplimentară de incertitudine pentru industrie.

Companiile aeriene sunt nevoite să ocolească zone întinse din Orientul Mijlociu. Devierea rutelor adaugă timp și costuri semnificative fiecărui zbor.

Ca răspuns, multe companii europene și asiatice au majorat tarifele și și-au restrâns rețelele de destinații. Conflictul a intrat deja în a cincea săptămână, fără semne clare de dezescaladare.

Situația este cea mai gravă pentru companiile cu sediul în regiune. Atacurile cu rachete și drone au generat mii de anulări și au impus evacuarea urgentă a pasagerilor, echipajelor și aeronavelor.

Operatori majori precum Qatar Airways, Gulf Air, flydubai și Air Arabia efectuează revizuiri interne pentru reducerea cheltuielilor și conservarea lichidităților. Pierderile de venituri se ridică la milioane de dolari pe zi.

Ziemelis a temperat totuși tonul sumbru cu o perspectivă pe termen lung. „După Covid, toate companiile care au supraviețuit au înregistrat profituri record extraordinare. Uneori criza reprezintă o oportunitate", a spus el.

Precedentul pandemic arată că industria aviației poate reveni rapid după șocuri majore, dar numai pentru cei care rezistă până atunci.

(sursa: Mediafax)