Acord în coaliție pentru reducerea cheltuielilor din administrație

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți seară la Antena 3 CNN că partidele din coaliția de guvernare au ajuns la un consens privind diminuarea cheltuielilor cu personalul din administrația publică centrală și locală.

Întrebat dacă instituțiile locale care își pot reduce cheltuielile trebuie să reducă și personalul în 2026, Cseke Attila a venit cu explicații.

„În 2026 există această posibilitate ca partea de buget pe cheltuielile de personal să se reducă cu 10%, având în vedere și faptul că avem și angajați care au sporuri pentru gestionarea proiectului pe fonduri europene, pentru că în interiorul autorităților locale, consulul local decide, practic, până la ce maxim se ridică salariile angajaților. Există o plafonare până la nivelul salariului viceprimarului, nimeni nu poate depăși salariul viceprimarului sau vicepreședintelui de la consiliul județean. Și există o marjă de acțiune, acolo unde autoritatea locală consideră că este necesar acest lucru.”, a explicat Ministrul Dezvoltării.

„Pe cealaltă variantă, cu procentul de 30% reducerea posturilor existente, în care sunt și posturi vacante și posturi ocupate, dar în total se generează 10% posturi ocupate la nivel național, există această variantă în sensul în care nu toate unitățile administrativ-teritoriale vor trebui să reducă posturi ocupate, sunt autorități care nu vor trebui să reducă decât posturi vacante, pentru că în cazul acestor autorități, grila nu este ocupată în întregime, deci nu e necesară o reorganizare prin eliminarea unor posturi ocupate.”, a mai spus Cseke Attila.

Ministrul Dezvoltării a declarat că textul final al documentului este aproape gata și poate fi finalizat cât de curând.

„Eu cred că în două zile putem să fim gata cu textul final. În mare parte el este redactat. Trebuie să facem niște ajustări pe ceea ce am convenit astăzi în cadrul acordului din Coaliție, ceea ce înseamnă că săptămâna viitoare, după circuitul de avizare interministerială, acest proiect poate fi promovat.”, a spus acesta.

Ministrul Cseke Attila a mai precizat că în administrația locală se estimează o economie bugetară de 1,7 miliarde de lei.

Anunțul vine după mai multe discuții între liderii coaliției privind reformele administrative și modul în care pot fi diminuate cheltuielile statului fără a afecta serviciile oferite cetățenilor.