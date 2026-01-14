Cseke Attila: Contribuabilii cu mașini de lux fentează impozitele, afectând bugetul local

x close
de Redacția Jurnalul    |    14 Ian 2026   •   16:15
Sursa foto: Cseke Attila/Cseke Attila anunță că se vor lua măsuri pentru a stopa practicile prin care unii contribuabili evită plata impozitelor locale

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că guvernul pregătește măsuri pentru a stopa practicile prin care unii contribuabili evită plata impozitelor locale, în timp ce cetățenii conștiincioși își achită taxele anual, la timp.

Cseke Attila a subliniat diferențele dintre contribuabilii români: „Avem o categorie de contribuabili care an de an își plătesc impozitele locale chiar în primele luni – sunt cetățeni conștiincioși, cu mult bun simț, cărora le mulțumim. Dar avem și o altă categorie care fentează plata acestor impozite locale”.

Ministrul a oferit un exemplu concret.

„Astăzi, conform legislației, există posibilitatea ca un contribuabil care a achiziționat un autoturism cu o capacitate cilindrică destul de mare - peste 2000 de centrimetri cubi - unde impozitul este mai ridicat, există posibilitatea de exemplu a achiziționării a unei asemenea mașini și a scoaterii din evidență a primăriei în decembrie pentru a nu plăti impozit, iar în în ianuarie același cetățean să-l pună din nou în evidența primăriei și se fentează bugetul local”, afirmă el șla Digi24.

Ministrul Dezvoltării mai spune că românii care își plătesc impozitele corect se întreabă „cum de unii pot fenta sistemul într-un asemenea hal”.

 

Subiecte în articol: cseke attila impozite locale contribuabili
