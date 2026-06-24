Așa arată peștele iepure, care a produs panică în Grecia. Poate provoca răni grave și conține o toxină mortală

Specialiștii atrag însă atenția că nu este motiv de panică, ci de informare și prudență.

Potrivit specialiștilor de la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, peștele-iepure (Lagocephalus sceleratus) este o specie originară din regiunea Indo-Pacifică, care a pătruns în Marea Mediterană prin Canalul Suez și s-a răspândit rapid în ultimele decenii.

Considerat una dintre cele mai periculoase specii invazive

Astăzi, peștele-iepure este considerat una dintre cele mai problematice specii invazive din estul Mediteranei. Prezența sa afectează ecosistemele marine locale și provoacă dificultăți pescarilor, deoarece poate deteriora plasele și echipamentele de pescuit.

Denumirea populară provine de la structura dentară neobișnuită a peștelui. Acesta are patru dinți puternici, uniți într-un fel de cioc, care amintește de incisivii unui iepure.

Cu ajutorul acestora poate sparge cochilii, poate tăia plase de pescuit și poate provoca răni serioase în cazul în care este manipulat.

Mușcăturile sunt rare, dar pot fi periculoase

Deși în Grecia și în alte state mediteraneene au fost raportate cazuri de persoane mușcate de peștele-iepure, specialiștii subliniază că astfel de incidente sunt rare.

În majoritatea situațiilor, accidentele au avut loc după ce oamenii au încercat să atingă, să hrănească sau să captureze exemplarele întâlnite în apă.

Biologii recomandă ca peștele să fie observat de la distanță și să nu fie deranjat, la fel ca orice alt animal sălbatic.

Un pește extrem de toxic

Un aspect mai puțin cunoscut este faptul că această specie poate acumula tetrodotoxină, una dintre cele mai puternice toxine naturale cunoscute.

Din acest motiv, peștele-iepure nu trebuie consumat sub nicio formă. Legislația europeană interzice comercializarea speciilor din această familie pentru consum alimentar, tocmai din cauza riscurilor majore pentru sănătate.

Tetrodotoxina poate provoca intoxicații severe și, în anumite cazuri, poate fi fatală.

Ce trebuie să știe turiștii

Specialiștii transmit că prezența peștelui-iepure în Marea Mediterană nu trebuie să îi descurajeze pe turiști să se bucure de vacanțe și de activitățile marine.

Recomandarea este simplă: orice animal marin necunoscut trebuie observat cu respect și fără a fi atins.

În același timp, extinderea acestei specii reprezintă un exemplu concret al modului în care schimbările climatice, transportul maritim și noile căi de migrație influențează biodiversitatea mărilor și oceanelor.

„Marea nu este o piscină, ci un ecosistem complex și viu, pe care îl explorăm cu respect și prudență, ca oaspeți în lumea locuitorilor săi”, transmit specialiștii Muzeului „Grigore Antipa”.