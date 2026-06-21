Alertă pentru turiștii care merg în Grecia. Crucea Roșie avertizează: peștele „iepure” poate provoca răni grave

Autoritățile le recomandă înotătorilor să fie atenți atunci când intră în apă și să evite contactul cu această specie, care poate provoca răni grave.

Potrivit specialiștilor, peștele este cunoscut în principal pentru toxicitatea organelor sale, însă pericolul nu se oprește aici. Mușcătura sa poate provoca traumatisme serioase, din cauza maxilarelor extrem de puternice.

Mușcătura poate provoca răni severe

Experții explică faptul că peștele iepure are o structură a maxilarului asemănătoare unui cioc, capabilă să producă tăieturi și răni adânci.

„O mușcătură de pește iepure, deși nu este toxică în sine, poate fi extrem de gravă. Maxilarele sale foarte puternice pot provoca traumatisme severe, motiv pentru care este esențială acordarea rapidă a primului ajutor”, avertizează specialiștii.

Creșterea numărului de întâlniri cu această specie a determinat autoritățile elene să publice recomandări speciale pentru turiști, în plin sezon estival.

Ce trebuie să faci dacă ești mușcat de un pește iepure

Autoritățile recomandă respectarea unor măsuri imediate de prim ajutor:

1. Curățarea imediată a rănii

Zona afectată trebuie spălată abundent cu apă curentă și săpun.

Specialiștii atrag atenția că rana nu trebuie spălată cu apă de mare, iar utilizarea antisepticelor locale este recomandată doar la indicația unui medic.

2. Oprirea sângerării

Sângerarea trebuie controlată prin aplicarea unei comprese curate sau a unui tifon și prin exercitarea unei presiuni constante asupra rănii.

Dacă sângerarea este abundentă, membrul afectat trebuie ridicat ușor.

3. Prezentarea la medic

În toate cazurile este recomandată evaluarea medicală de urgență.

Rănile provocate de această specie pot necesita suturi și administrarea vaccinului antitetanos.

4. Apelarea serviciilor de urgență

Dacă incidentul are loc într-o zonă izolată, autoritățile recomandă apelarea imediată a numărului de urgență 112 sau 166 și acordarea primului ajutor până la sosirea echipajelor medicale.

Peștele este toxic și nu trebuie consumat

Pe lângă pericolul reprezentat de mușcătură, specialiștii avertizează că organele peștelui conțin o neurotoxină puternică.

Nivelul toxinelor poate varia de la o parte a corpului la alta, motiv pentru care autoritățile consideră că nicio parte a peștelui nu este sigură pentru consum.

În consecință, consumul acestei specii este strict interzis.

Atenție dacă mergeți în vacanță în Grecia

Avertismentul vine într-un moment în care mii de turiști se află pe litoralul elen. Specialiștii recomandă prudență sporită în zonele unde au fost semnalate apariții ale peștelui iepure și evitarea contactului cu exemplarele observate în apă sau aduse la mal, scrie NOVINITE.

Autoritățile monitorizează situația și le cer turiștilor să anunțe imediat salvamarii sau serviciile locale dacă observă această specie în apropierea zonelor de îmbăiere.