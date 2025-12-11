Cutremur în sistemul public de pensii: Statul, obligat să justifice interdicția cumulului pensie–salariu

Tribunalul București – Secția a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale – a admis cererea formulată de reclamantul Grigore Stelian, reprezentat de avocatul Adrian Cuculis, și a dispus sesizarea CCR cu privire la excepția de neconstituționalitate a unor articole din Legea Pensiilor nr. 360/2023.

Ce prevede legea contestată

Legea pensiilor adoptată în 2023 permitea persoanelor ieșite la pensie să continue să lucreze, însă veniturile din această perioadă nu mai generau puncte de stabilitate, deși contribuțiile la stat erau în continuare achitate. Practic, pensionarii activi munceau și plăteau taxe, dar nu erau recompensați în mod corespunzător în sistemul public de pensii.

Avocatul Cuculis a atacat aceste prevederi, argumentând că ele contravin principiilor constituționale privind contributivitatea, echitatea și dreptul la un tratament nediscriminatoriu.

Instanța admite sesizarea CCR

În ședința din 10 decembrie 2025, Tribunalul București a decis:

admiterea cererii de sesizare a Curții Constituționale;

suspendarea judecării cauzei până când CCR va soluționa excepția de neconstituționalitate;

trimiterea dosarului către CCR pentru analizarea articolelor care interzic acordarea punctelor de stabilitate persoanelor ce cumulează pensia cu salariul.

Hotărârea a fost pronunțată în dosarul nr. 11904/3/2025, în contradictoriu cu Casa de Pensii a Municipiului București.

Avocatul Cuculis: „Dacă excepția va fi admisă, întreg sistemul de pensii trebuie regândit”

Într-un comunicat public, avocatul Adrian Cuculis explică importanța deciziei:

„Am reușit sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate asupra textelor de lege care nu permiteau cumulul pensiei cu salariul din Legea pensiilor 360/2023.

În momentul în care ieșeai la pensie, aveai posibilitatea să lucrezi în continuare, însă pentru această perioadă nu se mai aplicau punctele de stabilitate, deși taxele erau plătite contributiv la stat.

Dacă excepția va fi admisă, asta înseamnă că tot sistemul de pensii trebuie regândit pentru cei care cumulează pensia cu salariul, iar intenția Guvernului de a interzice definitiv acest cumul ar rămâne doar o chestiune imaginară.”

Ce înseamnă această sesizare pentru pensionarii care lucrează

Dacă CCR declară neconstituționale articolele contestate:

pensionarii care lucrează ar putea primi dreptul la puncte de stabilitate pentru anii lucrați după pensionare;

sistemul public de pensii ar trebui recalibrat pentru a respecta principiul contributivității;

viitoarele încercări ale Executivului de a limita cumulul pensiei cu salariul ar putea fi blocate de jurisprudență.

Urmează o decizie cu impact național

Dosarul merge acum la Curtea Constituțională, care urmează să decidă dacă prevederile din legea pensiilor sunt sau nu compatibile cu Constituția. O eventuală admitere a excepției ar produce efecte pentru sute de mii de români care cumulează pensia cu salariul.