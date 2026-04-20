Jurnalul.ro Ştiri Observator Cutremur în Vrancea, luni seară: Seism de 3,0 grade resimțit în mai multe județe din estul țării

de Redacția Jurnalul    |    20 Apr 2026   •   20:39
Sursa foto: Jurnalul/Activitate seismică la început de săptămână:

Un cutremur cu magnitudinea 3 a avut loc, luni seara, în zona Vrancea.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut loc luni seara la ora 18.20 în județul Vrancea.

Seismul a avut magnitudinea 3 și a avut loc la adâncimea de 134,4 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (43 km), Buzău (56 km), Sfântu Gheorghe (70 km), Brașov (79 km), Ploiești (89 km).

(sursa: Mediafax)

 

