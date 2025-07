„Nu avem nevoie de banii dumneavoastră!” Ministrul Agriculturii, primit cu ostilitate Lungulețu

Încercarea ministrului Agriculturii de a dialoga cu sătenii furioși nu a avut rezultatul scontat. Oamenii i-au reproșat că li se impun noi taxe și nu l-au lăsat să vorbească. Printre vociferările sătenilor, ministrul Florin Barbu a apucat să le spună totuși câte ceva.

„Eu ce am făcut, și știți dumneavoastră, pentru sectorul dumneavoastră, plata pe subvenție la APIA s-a încasat 1.700 de euro pe hectar legume în câmp. Asta am negociat. Foarte mulți producători de aici sunteți persoane fizice, ca și alții ați moștenit de când v-ați născut dumneavoastră și ați făcut partea de legumicultură. Găsim o soluție corectă, trebuie să avem discuții, nu trebuie să huiduim că nu e corect. Trebuie să facem un calcul astfel încât ecoschema pe care o pun în plus pe suprafața de teren în câmp pe de o parte să vă acopere costurile(...)trebuie să găsim alternativa prin care dumneavoastră să beneficiați în sistemul de irigație”, le-a spus ministrul Agriculturii, fermierilor.

„Nu ne dați, că dumneavoastră mai mult ne luați după aia. Nu ne dați în schemă. Nu avem nevoie de banii dumneavoastră", au strigat fermierii, exprimându-și frustrarea față de autoritățile care le-au interzis accesul la apă.

Barbu a încercat să calmeze spiritele, explicând că se caută soluții.

„Dați în scris la primărie că nu se plătește apa și vă credem”, au replicat fermierii.

Unul dintre cele mai tensionate momente ale dialogului a fost când fermierii au invocat dreptul natural la apă. „Dacă apa este de la Dumnezeu, apa nu ar trebui să fie o proprietate taxată, iar oamenii să fie băgați la pușcărie pentru că folosesc apa de la Dumnezeu", au argumentat agricultorii.

Ministrul a asigurat că „nu băgăm pe nimeni la pușcărie", dar a cerut calm pentru a putea găsi soluții.

Pe de altă parte, reprezentanții Apelor Române transmis că au stabilit împreună cu agricultorii un set de principii care le va permite acestora să folosească în continuare apa pentru irigații, cu respectarea normelor legale. Până la 15 septembrie va fi întocmită o listă a fermierilor interesați, urmând să fie semnat un contract‑cadru care va preciza condițiile tehnice, programul de furnizare și tarifele aplicabile.

