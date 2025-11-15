Dan Negru dezvăluiri despre conflictului dintre Horia Moculescu și Iosif Sava: „Toți știam de disputele lor”

Prezentatorul Dan Negru a rememorat o poveste mai puțin știută despre rivalitatea, dar și ironia sorții care i-a legat pe Horia Moculescu și Iosif Sava. Mesajul său, publicat după moartea compozitorului, scoate la lumină un episod cu totul neașteptat petrecut la ani buni după dispariția muzicologului Iosif Sava.

"Totul vine treptat în viață, la ora potrivită! Știu o poveste formidabilă despre ironia sorții:

Eram la TVR prin anii ’90 și Horia Moculescu îmi era șef. Tot acolo lucra și Iosif Sava – mare muzicolog, pasionat de muzica clasică. Certurile și disputele dintre Moculescu, omul muzicii ușoare, și Sava, omul muzicii clasice, erau de notorietate. Toți știam de conflictele lor… Iosif Sava a murit în 1998…

Într-o zi, l-am vizitat pe Horia Moculescu acasă. „Hai în balcon să-ți arăt ceva”, mi-a spus. Când a deschis ușa balconului, în fața ferestrei sale, primăria instalase o statuie. Cea a lui… Iosif Sava. Și piațeta în care locuia Moculescu a primit numele „Piațeta Iosif Sava”. Nu noi ne alegem calea. Calea ne alege pe noi", a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.



Horia Moculescu s-a stins din viață miercuri dimineață, la vârsta de 88 de ani. Era internat în stare gravă și fusese intubat în ultimele zile. Problemele sale de sănătate apăruseră încă din vară, când fusese surprins într-un scaun cu rotile — moment pe care compozitorul îl tratase cu umor, explicând că este „un scaun de birou cu roți”, nu unul medical.

Cine a fost Iosif Sava

Iosif Sava, omul cu care Moculescu a avut numeroase dispute profesionale, a fost unul dintre cei mai importanți muzicologi români. Provenea dintr-o familie cu tradiție muzicală de peste trei secole și a activat ca clavecinist și pianist în prestigioase formații de muzică de cameră. A susținut turnee în Germania, Italia, Olanda, Spania, Elveția, Cuba și U.R.S.S., iar cariera sa mediatică l-a transformat într-o figură emblematică a culturii române.

În ultimii ani ai vieții, Sava a locuit într-un imobil de pe strada Sfinții Apostoli. În iulie 1998, a fost internat de urgență la Spitalul Universitar din cauza unei ocluzii intestinale. Deși intervenția chirurgicală a reușit, o infecție nosocomială contractată în spital i-a fost fatală. A murit pe 18 august 1998.