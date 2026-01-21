Daniel Băluță a fost otrăvit? Primarul Sectorului 4 suferă de intoxicație cu metale grele

Edilul prezintă manifestări neurologice variate și persistente, insomnii, dureri dentare și musculare, furnicături, paralizii faciale temporare și epuizare extremă, cu valori de arsenic în urină de 500 de ori peste limita normală și mercur în sânge de patru ori mai mari.

Ce spune Daniel Băluță

"Este o realitate că în sângele meu există mult mai mult mercur, și mult mai mult arsenic decât ar trebui să existe. În ultima perioadă, cantitatea de arsenic pe care am eliminat-o prin urină a fost la niște cote absolut uriașe, după cum ați văzut și în analizele pe care le-am făcut publice. În mod evident, intoxicația cu aceste metale grele are niște consecințe nefaste asupra organismului în general. Din păcate, toate aceste lucruri mi se întâmplă. Pe termen scurt, efectele nocive sunt cele pe care le-am mai menționat în ultimele luni. Acum sunt într-un moment în care încerc să evit complicațiile tardive și deosebit de periculoase pe care aceste intoxicații le pot avea. Din păcate starea mea de sănătate este în continuare destul de afectată și pare că prezintă noi probleme", a declarat primarul, la RomâniaTV.

Misterul intoxicației cu arsenic și mercur

Primarul exclude aerul, apa sau alimentele obișnuite ca surse ale intoxiicației, subliniind coexistența îndelungată a celor două metale grele,

„Este o realitate faptul că, într-un mod paradoxal, substanțe care n-au ce să caute în corpul unui om în asemenea doze, la mine există. M-am străduit să fac tot ceea ce este omenește posibil să controlez lucrurile pe care le mănânc, lucrurile pe care le beau, astfel încât să am siguranța că nu mai există o expunere continuă la aceste substanțe. Asta, pe de o parte. Până la acest moment, nu am reușit să identific sursa problemelor. Lucrez împreună cu cei apropiați mie pentru a încerca să determin modul în care s-a întâmplat totul. E o realitate că arsenicul nu circulă în asemenea cantități prin aer, prin apă sau prin alimente. Mercurul poate să existe în alimente, dar nu în asemenea doze, din nou o spun. Faptul că ele coexistă și că lucrul acesta s-a întâmplat pe o perioadă îndelungată mă face să-mi ridic reale semne de întrebare", a insistat edilul.

Daniel Băluță spune că va încerca să limiteze efectele acestor substanțe toxice asupra organismului.