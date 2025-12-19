Darryl Nirenberg este noul ambasador al Statelor Unite în România

Anunțul a fost făcut de Ambasada Statelor Unite la București, printr-o postare pe rețelele de socializare.

„Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Așteptăm cu interes contribuția sa la consolidarea politicii americane și la reprezentarea președintelui Trump în relația cu unul dintre cei mai apropiați aliați ai noștri”, se arată în mesajul publicat de ambasadă.

Nominalizare anunțată de Donald Trump

Numirea lui Darryl Nirenberg a fost anunțată în luna mai, chiar de Donald Trump, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare. Fostul lider de la Casa Albă a subliniat rolul pe care noul ambasador îl va avea în întărirea relațiilor bilaterale dintre Statele Unite și România.

„Darryl a fost și va continua să fie un luptător neobosit pentru programul meu America First. El ne va ajuta să consolidăm legăturile cu România, să susținem parteneriatul nostru militar și să promovăm și să apărăm interesele economice și de securitate ale Americii în străinătate”, a transmis Donald Trump.

Cine este Darryl Nirenberg

Darryl Nirenberg este avocat, în vârstă de 65 de ani, cu o carieră îndelungată în domeniul juridic și politic. De-a lungul timpului, a lucrat pentru Senatul american și a fost implicat în mai multe inițiative legislative majore, inclusiv în procesul de pregătire a aderării României la NATO.

În ultimii 11 ani, Nirenberg a fost partener în cadrul firmei de lobby și avocatură Steptoe, unde a reprezentat clienți importanți, printre care și compania petrolieră ExxonMobil.

Una dintre cele mai cunoscute realizări ale sale datează din 2019, când a reușit să convingă Departamentul de Justiție al SUA să își schimbe poziția într-un dosar care a dus la interzicerea cazinourilor online în toate statele americane. La acel moment, Nirenberg argumenta că mediul online nu oferă aceleași măsuri de protecție ca un cazino fizic, în special pentru prevenirea dependenței și protejarea minorilor.

Parcurs personal și profesional

În interviuri acordate presei americane, Darryl Nirenberg a vorbit deschis despre parcursul său personal și despre dificultățile din adolescență, după ce tatăl său a suferit un infarct și nu a mai putut munci.

„Când aveam 14 ani, tatăl meu mi-a spus că nu va putea plăti educația mea și a fraților mei mai mici. Atunci am început să muncesc: am distribuit ziare, am livrat alimente, am lucrat într-un supermarket. În facultate am fost chelner, iar mai târziu mi-am început propria mică afacere”, povestea Nirenberg într-un interviu din 2021.

Misiunea în România

Noul ambasador are ca obiectiv principal consolidarea relației strategice dintre București și Washington, cu accent pe cooperarea militară, securitatea regională și apărarea intereselor economice americane. Confirmarea sa vine într-un context geopolitic sensibil, în care România rămâne unul dintre cei mai importanți aliați ai SUA în Europa de Est.