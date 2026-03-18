Coaliția rezistă, dar prețurile explodează: Kelemen Hunor avertizează asupra pragului critic de 10 lei/litru

Kelemen Hunor: Coaliția va rezista. Avertisment despre explozia prețurilor la carburanți

Liderul Kelemen Hunor susține că actuala coaliție de guvernare va continua cel puțin până la rotația premierilor, în timp ce avertizează asupra riscurilor economice majore generate de scumpirea carburanților și de tensiunile internaționale.

Coaliția de guvernare, „condamnată” să continue

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, este convins că actuala formulă de guvernare va rămâne stabilă în perioada următoare. Acesta a declarat că Executivul condus de Ilie Bolojan va funcționa fără schimbări majore până la momentul rotației premierilor.

„Avem încă un an până la rocadă și trebuie să mergem mai departe în această formulă”, a afirmat liderul UDMR.

În opinia sa, schimbarea premierului nu depinde de partenerii de coaliție, ci exclusiv de Partidul Național Liberal (PNL), formațiunea care l-a propus pe actualul șef al Guvernului.

Fără alternative politice viabile

Întrebat despre posibilitatea unei noi formule guvernamentale, Kelemen Hunor a exclus această variantă. Potrivit acestuia, România are nevoie de stabilitate, mai ales în contextul economic dificil.

„Nu văd alternative. Sunt multe lucruri de făcut, iar oamenii așteaptă rezultate concrete”, a subliniat acesta.

Crizele externe apasă economia României

Liderul UDMR a atras atenția că economia va fi afectată de conflictele internaționale, inclusiv de războiul din Orientul Mijlociu și de conflictul dintre Rusia și Ucraina.

Aceste tensiuni, spune el, vor continua să genereze presiuni asupra prețurilor și asupra bugetului de stat.

Carburanții sar de praguri critice: posibilă intervenție a Guvernului

În paralel, Kelemen Hunor a cerut analizarea unei măsuri de plafonare a prețurilor la combustibili, în contextul scumpirilor accelerate.

Motorina premium a depășit pragul de 10 lei/litru în mai multe benzinării, iar benzina se apropie rapid de 9 lei/litru.

„Dacă acest prag de 10 lei pe litru devine constant, atunci este nevoie de intervenție”, a avertizat liderul UDMR.

Impact economic major: transport, agricultură și consum

Potrivit acestuia, creșterea prețurilor la combustibili nu este doar o problemă de calcul bugetar, ci una cu efecte economice în lanț:

transportatorii riscă să își reducă activitatea

agricultura poate fi grav afectată

consumul general ar putea scădea

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că decizia finală privind eventualele măsuri aparține premierului Ilie Bolojan și ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.

Prețurile continuă să crească de la o zi la alta

În ultimele zile, scumpirile la pompă au devenit constante:

majorări de până la 10 bani/litru peste noapte

diferențe de 10–20 bani între benzinării

motorina standard depășește 9,30 lei/litru

benzina a trecut de 8,80 lei/litru

Tendința este clar ascendentă, iar autoritățile sunt presate să intervină rapid.

Mediafax