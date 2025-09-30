Deficitul bugetar a crescut. Austeritatea și taxele guvernului Bolojan rămân momentan fără efecte

Deficitul bugetar al țării a ajuns la 86,3 mld. lei, în creștere cu mai bine de 5 mld. lei în ianuarie-august 2025, față de aceeași perioadă din 2024. Deficitul înseamnă diferența dintre veniturile de la bugetul de stat și cheltuieli. Practic, guvernul Bolojan a cheltuit, în primele opt luni din an, cu 86 miliarde de lei mai mult decât a încasat.

Cifrele arată că, în ciuda majorărilor de taxe și impozite care au venit de la guvernul Ilie Bolojan, deficitul bugetar a crescut, în loc să scadă. Cu toate acestea, unele creșteri de taxe, de exemplu majorarea TVA din august, se vor vedea în execuția bugetară din septembrie, care va fi publicată la finalul lunii octombrie.

Guvernul, în acel moment Ciolacu, a pornit în 2025 la drum cu un deficit bugetar de 7% din PIB pe tot anul, aceasta fiind programarea de buget. Realitatea din teren a arătat însă mult diferit și deficitul se îndreaptă, în acest an, spre aceeași valoare pe care a avut-o și anul trecut, adică 8,7% din PIB, dacă este să ne luăm după datele la opt luni.

Ilie Bolojan a negociat, la Bruxelles, un deficit bugetar de 8,4% din PIB în 2025, după ce a devenit clar că ținta de 7% nu poate fi realizată.

În teorie, creșterile de taxe ar trebui să se vadă în creșterea încasărilor la buget. Cu toate acestea, veniturile statului avansează cu numai 11% în primele opt luni din 2025, prin comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.

Premierul Ilie Bolojan a spus, luni, că e nevoie de câteva luni ca efectele creșterilor de taxe să se vadă în încasările bugetare.

„TVA a crescut începând din august, dar el se încasează din septembrie. Nu vedem înca în încasari efectele cresterii de TVA, doar estimarile facute la început de an, aceste estimări au fost gândite prea optimist, nu au fost realizate aceste încasări care au fost estimate. În iulie și august am avut încasări suplimentare, e posibil ca o parte să fie dintr-o activitate mai buna a ANAF, dar e posibil să se fi făcut operațiuni comerciale care să limiteze taxele care se achită, sunt operațiuni normale. Vom vedea în următoarele luni care sunt efectele acestor măsuri, e nevoie de 2-3 luni să vezi cum se reașează plata impozitelor în noul context, deci cu noile valori ale TVA-ului sau ale accizelor”, a spus, marți, Bolojan la Digi24.

(sursa: Mediafax)