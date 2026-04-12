Te uiți prea mult la TV? Riscul de demență crește alarmant!

Cercetarea, publicată în American Journal of Preventive Medicine (Jurnalul American de Medicină Preventivă) și preluată de CNN, a urmărit peste 20.000 de adulți din Suedia, cu vârste între 35 și 64 de ani, pe o perioadă de aproape două decenii. În acest interval, 569 de participanți au fost diagnosticați cu demență.

Rezultatele indică o diferență clară între activitățile sedentare „pasive” și cele „active” din punct de vedere cognitiv. Astfel, timpul petrecut în fața televizorului sau în alte activități care nu solicită creierul este asociat cu un risc crescut de declin cognitiv. În schimb, activitățile care implică gândire și concentrare, precum cititul, rezolvarea de puzzle-uri sau utilizarea activă a computerului, sunt corelate cu un risc mai redus.

Potrivit datelor studiului, înlocuirea unei ore de activitate pasivă cu una activă mental poate reduce riscul de demență cu aproximativ 7%. De asemenea, adăugarea unei ore de activitate cognitivă zilnică este asociată cu o scădere de circa 4%, iar combinarea acesteia cu activitatea fizică poate duce la o reducere de până la 11%.

Specialiștii explică aceste rezultate prin faptul că stimularea mentală contribuie la menținerea conexiunilor neuronale și la dezvoltarea așa-numitei „rezerve cognitive”, care ajută creierul să facă față proceselor de îmbătrânire. În lipsa acestor stimulări, funcțiile cognitive pot intra mai rapid în declin.

Totodată, activitățile pasive sunt asociate frecvent cu perioade lungi de sedentarism și pot influența negativ circulația sanguină și calitatea somnului, factori relevanți pentru sănătatea creierului.

Autorii subliniază că studiul evidențiază o asociere și nu demonstrează o relație directă de cauzalitate. Cu toate acestea, concluziile susțin recomandările existente privind menținerea unui stil de viață activ atât fizic, cât și mental.

Experții recomandă ca perioadele de inactivitate să fie, pe cât posibil, înlocuite cu activități care solicită creierul. Printre acestea se numără lectura, jocurile de strategie, învățarea unor abilități noi sau interacțiunea socială, considerate factori importanți pentru menținerea sănătății cognitive pe termen lung.

(sursa: Mediafax)