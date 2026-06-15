100% Rahmaninov – concert de închidere a stagiunii la Sala Radio

Invitatul serii este pianistul ceh Lukáš Vondráček, câștigător al Marelui Premiu la Concursul Internațional de Pian „Regina Elisabeta” (Bruxelles) din 2016 și artist aplaudat alături de orchestre precum Boston Symphony Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic, London Symphony Orchestra sau Czech Philharmonic.

La pupitru, Christoph König — dirijor principal al Orchestrei Simfonice RTVE din Madrid, director muzical pentru Solistes Européens Luxembourg și dirijor principal invitat al Filarmonicii din Varșovia — va conduce muzical această seară ce marchează finalul stagiunii la Sala Radio.

Christoph König și-a început mandatul în calitate de dirijor principal al Orchestrei Simfonice a Radioteleviziunii Spaniole (RTVE) din Madrid odată cu stagiunea 2023/2024 și ocupă funcția de director muzical și artistic al ansamblului Solistes Européens Luxembourg din 2010. Începând cu stagiunea 2024/2025, a preluat și funcția de dirijor principal invitat al Filarmonicii din Varșovia. Apreciat pentru claritatea, precizia și abordarea sa elegantă, König este foarte solicitat ca dirijor invitat în întreaga lume. De la debutul său în S.U.A. în 2010, a dirijat numeroase orchestre simfonice, precum cele din Pittsburgh, Indianapolis, New Jersey, Houston, Oregon și Toronto, precum și Filarmonica din Los Angeles.

Printre momentele importante ale carierei sale se numără apariții alături de Filarmonica din Rochester, Orchestra Simfonică a Orașului Birmingham, Staatskapelle Dresden, Orchestre de Paris, Filarmonica Olandeză, Wiener Concert-Verein, Orchestra Simfonică din Bournemouth, Orchestra Filarmonică din Varșovia, Orchestra Simfonică Națională Daneză, Orchestra Națională a BBC din Țara Galilor, Orchestra Mozarteum din Salzburg, Orchestra Beethoven din Bonn, Filarmonica din Dresda, Filarmonica din Stuttgart, Orchestra Simfonică din Noua Zeelandă și Orchestra Simfonică Scoțiană a BBC, pe care a condus-o într-un turneu de mare succes în China, în anul 2008.

Între 2009 și 2014, a fost dirijor principal la Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, cu care a efectuat numeroase turnee în Europa și Brazilia. Între 2003 și 2006 a ocupat funcția de dirijor principal al Orchestrei Simfonice din Malmö, precum și cea de dirijor principal invitat la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Christoph König a colaborat cu multe dintre cele mai importante teatre de operă din lume, precum Opera din Zurich, Deutsche Oper Berlin, Opera din Bonn, Semperoper Dresden, Staatsoper Stuttgart și Teatro Real din Madrid.

Diirijorul german s-a născut la Dresda, unde a cântat în faimosul Kreuzchoir. A studiat dirijatul, pianul și canto la Musikhochschule Dresden, continuându-și studiile în cadrul unor cursuri de măiestrie cu Sergiu Celibidache și Sir Colin Davis, al cărui asistent a devenit ulterior.

De-a lungul unei cariere ce se întinde pe mai bine de două decenii, Lukáš Vondráček, câștigătorul Marelui Premiu la Concursul Internațional de Pian „Regina Elisabeta” din 2016, a călătorit în întreaga lume și a concertat alături de cele mai renumite orchestre, precum Orchestra din Philadelphia, Orchestra Simfonică din Boston, Orchestra din Cleveland, Orchestra Simfonică din Chicago, Orchestra Simfonică din Baltimore, Filarmonica din Los Angeles, Orchestra Simfonică din Sydney, Orchestra Simfonică din Australia de Vest, Orchestra Metropolitană din Tokyo, Filarmonica Cehă, Filarmonica din Varșovia, Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii din Frankfurt, Filarmonica din Dresda, Orchestra Simfonică din Bamberg, Orchestra Simfonică din Lucerna, Orchestra Philharmonia, Orchestra Simfonică din Londra și Filarmonica din Oslo.

În cadrul recitalurilor, Lukáš a concertat la Elbphilharmonie din Hamburg, la Flagey din Bruxelles, la Gewandhaus din Leipzig, la Wiener Konzerthaus, la Concertgebouw din Amsterdam și la festivaluri renumite precum Menuhin Festival Gstaad, Festivalul Internațional de la Edinburgh, Chopin and his Europe, Le Piano Symphonique la KKL, PianoEspoo în Finlanda, Festivalul Primăvara de la Praga și Festivalul de Pian de la Lille.

Printre momentele de vârf ale stagiunii 2025/26 se numără colaborările cu Orchestra Simfonică din Toronto sub bagheta lui Elim Chan, Orchestra Națională a Belgiei sub bagheta lui Antony Hermus, Filarmonica din Bruxelles sub bagheta lui Kazushi Ono, Orchestra Simfonică Națională a Radiodifuziunii Poloneze sub bagheta lui Marin Alsop și Orchestra Simfonică din Australia de Vest sub bagheta lui Asher Fisch, interpretând ciclul complet al concertelor pentru pian ale lui Beethoven.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor - pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.