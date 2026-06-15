Veștea nu cedează după scandalul din PNL: „Nu îmi depun mandatul. Voi face un Guvern”

La finalul ședinței conducerii naționale a PNL, Veștea a transmis că își asumă responsabilitatea formării viitorului Executiv și că va continua demersurile pentru constituirea unui Guvern.

„Nu îmi voi depune mandatul. Voi candida pentru poziția de premier al României și voi face un Guvern. Consider că este un act de responsabilitate pe care orice cetățean responsabil din această țară trebuie să și-l asume. Eu mi-l asum”, a declarat liderul liberal.

Întrebat dacă a purtat negocieri cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, în privința viitoarei formule guvernamentale, Adrian Veștea a negat existența unor astfel de discuții.

„Nu am negociat cu nimeni”, a răspuns acesta.

Tensiuni în PNL după desemnarea lui Veștea

Ședința conducerii PNL a fost marcată de critici dure la adresa lui Adrian Veștea. Potrivit surselor Antena 3 CNN, deputatul Alexandru Muraru a contestat public desemnarea acestuia pentru funcția de premier și a susținut că nominalizarea nu reprezintă voința partidului.

Muraru a calificat situația drept „un atentat fără precedent la adresa PNL”, afirmând că desemnarea lui Veștea a produs nemulțumire în rândul liberalilor.

„Domnul Veștea nu este propunerea PNL. Noi nu susținem această propunere. PNL a fost umilit ca niciun alt partid în ultimii 37 de ani”, ar fi declarat Muraru în cadrul ședinței.

Liderul liberal a criticat și decizia președintelui Nicușor Dan de a desemna un membru al partidului fără susținerea explicită a formațiunii.

„Nu a existat niciodată ca un președinte al României să nominalizeze un membru de partid împotriva voinței partidului”, a mai spus Muraru.

Veștea merge înainte cu mandatul

În pofida tensiunilor interne, Adrian Veștea și-a reafirmat intenția de a continua procesul de formare a Guvernului și de a căuta sprijin politic pentru obținerea unei majorități parlamentare.

Desemnarea sa de către președintele Nicușor Dan a provocat una dintre cele mai tensionate dispute interne din PNL din ultimii ani, în condițiile în care o parte a conducerii partidului contestă atât procedura, cât și oportunitatea acestei nominalizări.