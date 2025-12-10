Demiteri în lanț în Prahova după criza apei potabile. Raportul preliminar ajunge la procurori. Buzoianu: Nu îmi dau demisia

Criza apei din Prahova provoacă primele demiteri

Criza apei potabile din Prahova începe să producă efecte la nivelul conducerii instituțiilor implicate. După zile de tensiune și acuzații privind gestionarea deficitară a situației, autoritățile au operat primele demiteri, iar raportul preliminar a fost transmis procurorilor.

Ministrul Diana Buzoianu a anunțat, miercuri, că raportul preliminar privind gestionarea situației a fost transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar primele demiteri au fost deja operate, potrivit Antena 3 CNN.

Directoarea Administrației Bazinale de Apă (ABA) Buzău–Ialomița a fost demisă, iar în județ urmează un val de schimbări. Conducerea Consiliului Județean Prahova se va reuni mâine într-o ședință specială, în care se va decide demiterea directorilor considerați responsabili pentru modul deficitar în care a fost gestionată criza.

Ministrul Buzoianu a explicat public situația: „Pentru a anunța concluziile raportului preliminar: concluziile au fost transmise PICCJ. În urmă cu câteva minute a fost trimisă decizia de demitere a directoarei de la ABA Buzău-Ialomița. A fost convocată ședința Consiliului Județean pentru ziua de mâine, având pe ordinea de zi mandatul pentru CA al operatorului, astfel încât să fie demiși directorii ESZ care au fost considerați vinovați de neîndeplinirea atribuțiilor”, a declarat ministrul.

Între timp, Florin Ghiță și-a depus demisia de onoare, iar responsabilitatea conducerii operative este preluată interimar de Sorin Rândașu, oficial al Departamentului pentru Situații de Urgență.

„În ceea ce privește demisia de onoare a directorului general Florin Ghiță, îi mulțumesc domnului Florin Ghiță pentru activitatea pe care a desfășurat-o. Trebuie să fie menționat că în perioada de doar câteva luni de zile s-a crescut cu aproape 100 de oameni care au putut să primească atribuții de inspecție în această perioadă. S-a crescut substanțial numărul de controale care au fost realizate la nivel local. Vom avea în perioada imediat următoare și o analiză și un raport care să arate inclusiv pe zona de balastiere, inclusiv pe zona de plaje. Împreună am reușit să scoatem la iveală ilegalitățile care se făceau pe falezele din România, prin vânzarea, cu încălcarea inclusiv a Constituției. a proprietății pe aceste zone. Au fost scoase la iveală ilegalitățile din Năvodari și inclusiv ilegalitățile din celelalte stațiuni cu privire la construcțiile care au fost ridicate pe plajele închiriate”, a spus Buzoianu.

Florin Ghiță se va întoarce pe postul pe care l-a avut înainte să devină director general, un post de execuție. Demisia nu intră în vigoare imediat, pentru că joi are este nevoie să coordoneze ședința Consiliului de conducere a ANAR, ca să poată să fie mandatat Consiliul de administrație de la operatorul ESZ, să poată să fie demiși directorii „care au fost vinovați pentru neîndeplinirea obligațiilor și, da, având în vedere că era practic prin detașare pe acest post, se va întoarce la nivel local”.

Situația rămâne tensionată, iar ancheta procurorilor va stabili în perioada următoare cine poartă răspunderea pentru una dintre cele mai grave crize de apă cu care s-a confruntat județul Prahova în ultimii ani.

Diana Buzoianu: Nu îmi dau demisia. Va fi mai rău de atât. Voi continua reformele

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat miercuri, în cadrul conferinței de presă prin care a prezentat rezultatele raportului Corpului de Control privind criza apei din Prahova și Dâmbovița, că nu își va da demisia de la conducerea ministerului.

„Nu îmi dau demisia. Va fi mai rău de atât. Voi continua reformele”, a spus miercuri, Diana Buzoianu.