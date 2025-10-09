x close
Demnitarii vor preciza angajările din ultimul an. ANI va emite avize şi pentru activitatea post-mandat

de Redacția Jurnalul    |    09 Oct 2025   •   20:30
Demnitarii şi personalul contractual de la cabinetele acestora vor trebui să precizeze angajările anterioare aferente ultimelor 12 luni, conform unui proiect de lege adoptat, joi, de Guvern.

Iniţiativa, care modifică legea Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), a fost trimisă Parlamentului în vederea dezbaterii.

Proiectul îndeplineşte unul dintre obiectivele asumate pentru aderarea la OCDE, a arătat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria.

"Proiectul de lege introduce un cadru juridic unitar privind restricţii pre- şi post-angajare pentru mai multe categorii de persoane. În primul rând, sigur, este vorba despre demnitari, începând cu prim-ministrul, miniştri, secretar general al Guvernului, consilieri, dar continuând şi cu personalul contractual de la cabinetele demnitarilor. Din momentul intrării în vigoare a acestei legi, ei au la dispoziţie 15 zile, de la data numirii sau alegerii în funcţie, să depună o declaraţie pe propria răspundere în care să precizeze angajările anterioare aferente ultimelor 12 luni, obligaţii care îi vizează atât pe cei cu funcţii publice de conducere, cât şi personalul contractual", a declarat Ioana Dogioiu.

La finalul mandatului sau al contractului, post-angajare, demnitarii vor avea obligaţia de a păstra confidenţialitatea.

De asemenea, vor avea obligaţia de a notifica intenţia de a desfăşura activităţi profesionale, remunerate sau nu, la o persoană juridică de drept privat, în contextul în care activităţile respective "sunt prezumate că ar putea genera o stare de conflict" în raport cu atribuţiile deţinute anterior.

"Ei trebuie să notifice această intenţie de a desfăşura aceste activităţi. ANI evaluează situaţia şi emite un aviz. A desfăşura o asemenea activitate post-mandat fără notificare şi sau fără aviz duce la sancţiuni contravenţionale semnificative, până la 10.000 de lei. Deci, este o măsură de integritate care priveşte perioada ante- intrare în mandat, respectiv contract, şi post-. Este ceea ce în alte ţări se cunoaşte drept sistemul de combatere a uşilor batante - adică, ai fost într-o companie, te duci şi îi serveşti interesele din funcţie. Ieşi dintr-o funcţie şi te întorci la compania respectivă şi îi serveşti interesele", a explicat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

AGERPRES

Subiecte în articol: demnitari angajari ani avize activitate mandat
