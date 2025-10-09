Demnitarii vor preciza angajările din ultimul an. ANI va emite avize şi pentru activitatea post-mandat

Iniţiativa, care modifică legea Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), a fost trimisă Parlamentului în vederea dezbaterii.



Proiectul îndeplineşte unul dintre obiectivele asumate pentru aderarea la OCDE, a arătat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria.



"Proiectul de lege introduce un cadru juridic unitar privind restricţii pre- şi post-angajare pentru mai multe categorii de persoane. În primul rând, sigur, este vorba despre demnitari, începând cu prim-ministrul, miniştri, secretar general al Guvernului, consilieri, dar continuând şi cu personalul contractual de la cabinetele demnitarilor. Din momentul intrării în vigoare a acestei legi, ei au la dispoziţie 15 zile, de la data numirii sau alegerii în funcţie, să depună o declaraţie pe propria răspundere în care să precizeze angajările anterioare aferente ultimelor 12 luni, obligaţii care îi vizează atât pe cei cu funcţii publice de conducere, cât şi personalul contractual", a declarat Ioana Dogioiu.



La finalul mandatului sau al contractului, post-angajare, demnitarii vor avea obligaţia de a păstra confidenţialitatea.



De asemenea, vor avea obligaţia de a notifica intenţia de a desfăşura activităţi profesionale, remunerate sau nu, la o persoană juridică de drept privat, în contextul în care activităţile respective "sunt prezumate că ar putea genera o stare de conflict" în raport cu atribuţiile deţinute anterior.



"Ei trebuie să notifice această intenţie de a desfăşura aceste activităţi. ANI evaluează situaţia şi emite un aviz. A desfăşura o asemenea activitate post-mandat fără notificare şi sau fără aviz duce la sancţiuni contravenţionale semnificative, până la 10.000 de lei. Deci, este o măsură de integritate care priveşte perioada ante- intrare în mandat, respectiv contract, şi post-. Este ceea ce în alte ţări se cunoaşte drept sistemul de combatere a uşilor batante - adică, ai fost într-o companie, te duci şi îi serveşti interesele din funcţie. Ieşi dintr-o funcţie şi te întorci la compania respectivă şi îi serveşti interesele", a explicat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

AGERPRES