Denunțătorul-cheie al lui Coldea, Mihai Guțanu, a murit. Este al doilea deces în dosarul foștilor generali SRI

Mihai Guțanu, unul dintre denunțătorii-cheie și martor esențial pentru procurori, a murit în această dimineață, după aproape două săptămâni în comă, în urma unui incendiu violent care i-a distrus casa.

Moartea lui vine într-un moment extrem de sensibil pentru anchetă și ridică multiple semne de întrebare.

Incendiul care a schimbat radical cursul anchetei

Guțanu se afla în propria locuință atunci când imobilul a fost cuprins de flăcări. A fost găsit în stare critică și transportat de urgență la spital, unde medicii au încercat timp de mai multe zile să-l stabilizeze. Evoluția sa nu s-a îmbunătățit, iar în final organismul său a cedat.

Acest deces survine la mai puțin de două luni după moartea generalului (r) Dumitru Dumbravă, alt nume central în dosar, care a pierdut lupta cu o boală gravă.

Un martor care reclama presiuni și hărțuiri

Mihai Guțanu reclama de ani buni presiuni asupra sa și asupra familiei sale. Numele lui fusese invocat în ședințe de judecată ca persoana care l-ar fi contactat pe denunțătorul Cătălin Hideg, situație investigată pentru a se stabili dacă ar fi acționat în numele foștilor generali SRI — cu care orice contact direct era interzis, scrie stiripesurse.ro.

Procurorii dispuseseră:

percheziția informatică a telefoanelor,

verificări privind eventuale influențe exercitate asupra dosarului.

În plan personal, Guțanu traversa și o perioadă dificilă: era vizat de o executare silită pentru un credit din 2020 și susținea în instanță că demersurile ar fi parte dintr-o campanie de intimidare.

Cariera unui om prins între administrație, cultură și politică

Mihai Guțanu activase în mai multe domenii:

fost președinte PNȚCD Sector 6,

fost șef al Biroului de Turism al Primăriei Capitalei,

fost șef serviciu la Centrul Cultural „Palatele Brâncovenești”.

Toate aceste roluri l-au plasat în zone sensibile ale administrației și politicii locale.

Ce urmează pentru anchetă

Decesul lui Mihai Guțanu complică inevitabil dosarul în care era martor-cheie, iar procurorii trebuie acum să stabilească:

impactul morții sale asupra probatoriului,

dacă incendiul are legătură cu dosarul sau a fost un accident,

ce alte declarații, documente sau probe mai pot fi folosite.

Într-un context dominat de suspiciuni, presiuni și acuzații grave, dispariția lui Guțanu adâncește misterul din jurul unuia dintre cele mai sensibile dosare din ultimii ani.