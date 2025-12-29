Problema mai puțin cunoscută care ar putea bloca discuțiile privind pacea din Ucraina

Problema centralei nucleare de la Zaporjia este nerezolvată.

Centrala nucleară se află sub controlul Rusiei încă de la începutul războiului. Aproape toate țările consideră că unitatea, cea mai mare din Europa, aparține Ucrainei. Moscova, însă, susține că unitatea îi aparține și că o filială a companiei nucleare de stat Rosatom o administrează.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că partea americană a propus administrarea comună a centralei de către SUA, Ucraina și Rusia.

Zelenski a mai spus că propunerea ucraineană prevede utilizarea centralei de către Ucraina și SUA. În acest scenariu, Washingtonul va avea dreptul de a folosi 50% din energia produsă.

Oleksandr Harcenko, directorul Centrului de Cercetare Energetică din Kiev, a declarat că rușii intenționează să utilizeze centrala pentru a acoperi un deficit energetic semnificativ în sudul Rusiei. El a arătat că Ucraina va avea nevoie de cinci până la șapte ani pentru a construi capacitatea de generare care să compenseze pierderea centralei.

(sursa: Mediafax)