Cum va arăta litoralul românesc în următorii doi ani. Raspunsul ministrului Mediului

Cum va arăta litoralul românesc în următorii doi ani. Raspunsul ministrului Mediului

de Redacția Jurnalul    |    25 Feb 2026   •   23:00
Sursa foto: Schimbări uriașe pe Litoral. Ministrul Mediului a făcut anunțul

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a vorbit miercuri la Digi24 despre viitorul plajelor românești. Anul trecut, românii au cheltuit 11 miliarde de euro în vacanțe în străinătate, nemulțumiți de condițiile de pe litoral.

Întrebată ce vor vedea turiștii la mare în următorii doi ani, ministrul a răspuns că schimbările încep cu Năvodari. Aici a fost deja lansată o achiziție publică pentru închirierea terenurilor de plajă.

„Am lansat această achiziție spunând foarte clar pe ce teren se poate construi un beach bar și care este dimensiunea", a spus Buzoianu.

Referitor la construcțiile ilegale, ministrul a precizat că raportul ministerului a identificat peste 4.000 de construcții suspecte în zona costieră. O parte a fost deja demolată la Năvodari.

Întrebată dacă plajele vor fi mai aerisitate, Buzoianu a răspuns că noile caiete de sarcini introduc criterii clare care împiedică firmele să câștige licitațiile punând doar șezlonguri „ca sardinele".

Vor fi obligate să propună și activități culturale, creative sau digitale.

Referitor la accesibilitate, ministrul a spus că au fost introduse și criterii pentru persoane cu dizabilități, o premieră pe litoralul românesc.

„Nu o să mai meargă să avem plaje de șezlonguri. Și un om care vrea să vină și să-și pună un prosop să aibă loc unde să facă asta", a conchis Buzoianu.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: diana buzoianu plaje litoral
