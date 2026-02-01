O expertă a stabilit care sunt cele mai mari greșeli pe care le fac turiștii în parcurile Disney

Experta se numește Kari Becker și este planificatoare de călătorii și scriitoare, potrivit Express. Ea a descris experiența pe care a avut-o în numeroasele sale călătorii în parcurile tematice Disney.

„Am vizitat parcurile Disney de peste 50 de ori – acestea sunt cele mai mari greșeli pe care le poți face”, a transmis experta.

Principala ei recomandare vizează sosirea în parc la prima oră.

„Sfatul meu numărul 1 pentru vizitarea parcurilor tematice de orice fel este să ajungeți devreme. Veți avea un avans uriaș în ziua voastră. Nivelul de aglomerație tinde să fie mult mai scăzut în această perioadă, ceea ce înseamnă că puteți experimenta multe atracții la începutul zilei. Până la prânz, aglomerația crește de obicei semnificativ”, a declarat Kari Becker pentru Business Insider.

Pe lângă sfaturile privind orarul, Kari Becker a evidențiat și capcanele cu care vizitatorii se confruntă atunci când organizează vacanța la Disney. Acestea includ durata insuficientă a călătoriei, vizitele în timpul perioadelor de vacanță școlară și planificarea excesivă.

„Fă o schiță generală a agendei zilnice - cu rezervări la restaurant și o listă de atracții și atracții obligatorii - dar lasă loc pentru distracție spontană. Dacă aveți un program prea încărcat, veți rata toate lucrurile bune, cum ar fi interacțiunile unice cu personajele”, a explicat Becker.

Alți experți au recomandări privitoare la evitarea orelor de vârf, asigurarea biletelor în avans și, în special pentru Disneyland Paris, călătoria cu trenul. De asemenea, o mare atenție trebuie să fie acordată mesei. Disneyland Paris poate fi cel mai fericit loc de pe pământ, dar prețurile la alimente te pot aduce rapid cu picioarele pe pământ, este mesajul specialiștilor. Recomandarea este că vizitatorii să aibă pachete cu gustări și apă care pot fi consumate în zonele de relaxare din parcurile Disney.

(sursa: Mediafax)