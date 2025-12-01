Dispar voucherele de vacanţă? Hotelierii, acuzați că au oferit servicii proaste și nu au investit în turism

Ministrul Turismului a anunțat că statul nu mai dispune de fondurile necesare pentru finanțarea tichetelor, iar responsabilitatea pentru situația actuală ar aparține, în opinia sa, hotelierilor care s-au bazat doar pe aceste beneficii și nu au realizat investiții. De cealaltă parte, patronii din turism avertizează că eliminarea voucherelor îi poate împinge spre faliment.

Potrivit ministrului Economiei, Radu Miruță, voucherele de vacanță au contribuit atât la creșterea prețurilor din hoteluri, cât și la scăderea calității serviciilor turistice. Acesta susține că unele unități au profitat de faptul că românii erau obligați să cheltuiască tichetele în România.

„Bugetul României nu mai are acești bani. Voucherele au devenit instrumentul perfect pentru cei care nu doreau să investească și ofereau servicii slabe, știind că vor avea clienți obligați să le folosească”, a declarat ministrul.

Hotelierii: „Ne îndreptăm spre faliment”

Reprezentanții industriei hoteliere resping acuzațiile și spun că măsura ar destabiliza întregul sector. „Cu toții ne uităm către faliment. Nu poți judeca o industrie întreagă după câteva excepții”, afirmă hoteliera Anca Nedea, potrivit Observatornews.ro.

La rândul său, secretarul general al organizației FPIOR, Corina Martin, avertizează că eliminarea voucherelor ar putea direcționa turiștii români către destinații externe, riscând prăbușirea industriei în 2026.

Angajații de la stat, beneficiarii principali ai voucherelor, ar trebui astfel să își acopere integral costurile vacanțelor. Mulți recunosc că tichetele reprezentau singura lor șansă de a merge anual într-un concediu.

O familie povestește că, în stațiunea Felix, o fostă bază sindicală reușise să înceapă renovările datorită voucherelor. „Probabil că acum vor renunța”, spune un turist.

Valoarea voucherelor a fost deja redusă drastic

Reporterul Andreea Filip de la Observator amintește că anul acesta valoarea voucherelor a fost înjumătățită, de la 1.600 la 800 de lei, iar bugetarii au fost obligați să contribuie cu aceeași sumă. Măsura a dus la o scădere dramatică a utilizării lor: în primele cinci luni din 2025, volumul tichetelor folosite a scăzut cu peste 90% față de perioada similară din 2024.

„Pentru mulți români, acești bani reprezentau singura vacanță a anului, mai ales în familiile cu doi bugetari și copii”, explică agenta de vânzări Denisa Tanasă.

România, tot mai puțin atractivă pentru turiști

În timp ce Bulgaria atrage anual aproximativ 13 milioane de turiști străini, iar Albania 11 milioane, România primește doar circa 2,5 milioane. În ciuda acestor cifre, ministrul Turismului recunoaște că țara nu are încă o strategie clară de dezvoltare în domeniu, proiect aflat abia acum în lucru.