Mii de site-uri din întreaga lume au picat din cauza unor probleme ale companiei Cloudflare

Utilizatorii afectați au văzut un mesaj care indica existența unei „erori interne a serverului pe rețeaua Cloudflare”. Mesajul le cerea utilizatorilor să „încerce din nou peste câteva minute”.

Site-uri din România, precum antena3.ro, g4media.ro, agerpres.ro, libertatea.ro, news.ro, observatornews.ro, dcnews.ro, stiripesurse.ro și altele au probleme de conectare la serverele Cloudflare. Problema este una globală.

Printre site-urile globale care întâmpină probleme se numără rețelele sociale X și Truth Social și aplicațiile Spotify și Grindr, chatgpt.

„Cloudflare are cunoștință de o problemă care ar putea afecta mai mulți clienți și o investighează. Detalii suplimentare vor fi furnizate pe măsură ce devin disponibile mai multe informații.

Furnizorul nostru de portal de asistență întâmpină în prezent probleme și, prin urmare, clienții ar putea întâmpina erori la vizualizarea sau răspunsul la solicitările de asistență. Lucrăm alături de furnizorul nostru terț pentru a înțelege impactul complet și a atenua această problemă. Mai multe actualizări vor urma în curând”, transmite compania din Statele Unite.

DNSC: „Nu e un atac cibernetic”



„În cursul zilei de astăzi, mai multe site-uri web (inclusiv site-ul DNSC, dar și site-uri ale unor entități de presă sau rețele de socializare) au devenit indisponibile din pricina unor probleme de furnizare a serviciilor companiei Cloudflare”, au transmis specialiștii DNC.

Aceștia susțin că problemele semnalate au fost remediate între timp.

Cloudflare este o companie care oferă servicii de securitate și de creștere a performanței site-urilor web, funcționând ca un proxy invers care direcționează traficul dintre vizitatori și serverul unui site. Aceasta include, de exemplu, instrumente care protejează site-urile web de atacurile cibernetice și asigură că acestea rămân online în mijlocul traficului intens.

„Din cauza acestui rol intermediar, indisponibilitatea serviciilor companiei determină erori la accesarea site-urilor web aflate sub gestiune, fără să semnaleze o problemă cu infrastructura site-ului respectiv”, arată specialiștii.

DNSC transmite că acest eveniment a fost datorat unor erori operaționale și nu este o consecință a unui atac cibernetic. Analiza tehnică nu a identificat elemente care să indice o compromitere a sistemelor.