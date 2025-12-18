Document exploziv: Ce ordin a dat Nicolae Ceaușescu împotriva protestatarilor din Timișoara, în decembrie 1989

Acesta face parte din Arhiva Securității și confirmă faptul că acesta a cerut să se tragă în manifestanții din Timișoara, orașul unde a început Revoluția din Decembrie 1989.

Ordinul direct al lui Nicolae Ceaușescu

O pagină din agenda generalului-maior Ștefan Alexie, secretar de stat și membru al conducerii Departamentului Securității Statului, consemnează ordinul din 17 decembrie 1989 al lui Nicolae Ceaușescu pentru reprimarea protestanților din Timișoara - "Se lichidează radical!".

CNSAS justifică dezvăluirea acestei informații importante atât de târziu prin faptul că "peste toate se încearcă așezarea unei miciuni colective, care până la urmă acomodează pe toată lumea. Deși toți au participat, nimeni nu este vinovat".

Sute de timișoreni au refăcut, marți seară, traseul manifestanților din 17 decembrie 1989.

"Vin în fiecare an. Au trecut 36 de ani de când am fost arestat la Penitenciarul Popa Șapcă pentru că am ieșit în stradă", spune un participant pentru observatornews.ro.

Un alt revoluționar a adăugat: "Pentru libertate am ieșit și atunci, în '89, pentru păstrarea memoriei celor căzuți, pentru prietenii noștri, generația noastră care a luptat."

Dosarul Revoluției, în care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și Iosif Rus sunt acuzați pentru crime împotriva umanității, este plimbat de 36 de ani prin instanțe.