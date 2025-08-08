Doi americani, prinși la vama Sculeni fără permise recunoscute în România

Incidentul a avut loc joi, pe sensul de ieșire din țară. Cei doi bărbați, de 43 și 45 de ani, au arătat la control permise americane cu datele și fotografiile lor. Verificările au arătat că aceștia nu dețineau permise internaționale, document obligatoriu pentru conducerea pe teritoriul României în cazul statelor care nu fac parte din Convenția asupra circulației rutiere, din Uniunea Europeană sau nu au acorduri bilaterale cu România.

Americanii au declarat că nu știau despre această obligație. În prezent, polițiștii efectuează cercetări pentru infracțiunea de conducere pe drumurile publice fără drept. La finalizarea dosarului, vor fi dispuse măsurile legale.

Conform art. 83 din OUG 195/2002, pot conduce în România titularii permiselor eliberate de state membre ale Convenției asupra circulației rutiere, state UE sau țări cu care există tratate de recunoaștere reciprocă. În celelalte cazuri, este necesar și un permis internațional.

(sursa: Mediafax)