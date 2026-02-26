Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO

x close
de Redacția Jurnalul    |    26 Feb 2026   •   16:00
Sursa foto: Hepta/Președintele Donald Trump, invitat de Cotroceni la summitul B9 de la București

Președintele Donald Trump ar putea veni la București. Surse din lumea politică anunță că liderul american va fi fi invitat la un summit NATO.

Donald Trump va fi invitat la Summit-ul B9 de la București, susțin sursele. Evenimentul se va desfășura pe 13 mai.

Totuși, asta nu înseamnă că liderul american va face deplasarea în capitala României. Dacă Trump va declina invitația, delegația americană va fi condusă de un alt oficial.

Summit-ul B9 abordează probleme legate de securitatea regională și de sprijinul pentru Ucraina. În format sunt incluse țările de pe flancul estic al NATO România, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia și Slovacia.

(sursa: Mediafax)

 

