Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO

Donald Trump va fi invitat la Summit-ul B9 de la București, susțin sursele. Evenimentul se va desfășura pe 13 mai.

Totuși, asta nu înseamnă că liderul american va face deplasarea în capitala României. Dacă Trump va declina invitația, delegația americană va fi condusă de un alt oficial.

Summit-ul B9 abordează probleme legate de securitatea regională și de sprijinul pentru Ucraina. În format sunt incluse țările de pe flancul estic al NATO România, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia și Slovacia.

(sursa: Mediafax)