Doru Octavian Dumitru, operat de urgență la Suceava. Cum se simte îndrăgitul actor de comedie

Cunoscut pentru energia și umorul său inconfundabil, Doru Octavian Dumitru se pregătea să susțină spectacolul „Globariciu” când i s-a făcut brusc rău.

Transportat de urgență și operat pentru un cheag de sânge

Artistul a fost dus mai întâi la Spitalul Județean Bacău, unde medicii au decis transferul imediat la Suceava, pentru o intervenție chirurgicală complexă.

Potrivit reprezentanților unității medicale, comediantul a fost supus unei operații pentru eliminarea unui cheag de sânge, efectuată de o echipă multidisciplinară de medici.

„Intervenția a decurs cu succes, iar pacientul are o evoluție favorabilă”, au declarat surse medicale din Spitalul Județean Suceava.

Potrivit Antena 3 Suceava, managerul spitalului, Larisa Blanari, a declarat că artistul se află într-o stare stabilă și este monitorizat la secția de terapie intensivă.

Procedura a fost efectuată de o echipă multidisciplinară, formată din neurolog, radiolog intervenționist și medic ATI, și a avut un rezultat foarte bun, pacientul evoluând favorabil postoperator.

Din echipa medicală care a participat la realizarea intervenției au făcut parte:

Dr. Tatiana Bardan – medic neurolog,

Dr. Mihai Crețeanu Jr. – medic radiolog intervenționist,

Dr. Mara Sbiera – medic ATI,

alături de colegii din cadrul Unității de Primiri Urgențe – Dr. Raluca Negrea și echipa de gardă.

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava felicită echipa medicală pentru profesionalismul și promptitudinea de care a dat dovadă, confirmând încă o dată capacitatea spitalului de a oferi servicii medicale complexe, la standarde înalte, pentru pacienții din întreaga regiune.

Familia cere discreție și transmite un mesaj fanilor

Familia actorului a anunțat că toate spectacolele programate în perioada următoare vor fi anulate sau reprogramate, în funcție de starea de sănătate a artistului.

„Mulțumim din suflet tuturor acestor minunați doctori menționați aici, precum și tuturor celor nevăzuți ochiului public care i-au fost și continuă să îi fie alături cu generozitate și devotament. Vă mulțumim pentru gândurile bune. Doru are nevoie de odihnă și recuperare. Vom reveni cu vești când medicii ne vor permite”, au transmis apropiații săi.

Doru Octavian Dumitru, unul dintre pionierii stand-up-ului românesc, este iubit de generații întregi pentru spectacolele sale pline de ironie, ritm și optimism.

