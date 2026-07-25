Celebru jurnalist maghiar, atacat de un urs la Băile Tușnad. El a aruncat telefonul spre animal

Jurnalist maghiar, atacat de un urs lângă Băile Tușnad. A aruncat telefonul spre animal și a scăpat nevătămat

Jurnalistul maghiar András Földes a fost atacat de un urs în apropiere de Băile Tușnad, în perioada desfășurării Universității de Vară „Tusványos”. Reporterul, aflat la numai aproximativ 100 de metri de marginea localității, a reușit să îndepărteze animalul după ce a aruncat telefonul mobil spre acesta și a început să strige.

András Földes, jurnalist al publicației HVG și laureat în 2018 al Premiului Memorial Pulitzer din Ungaria, a povestit incidentul pe pagina sa de Facebook.

Înaintea incidentului, jurnalistul realizase la Tusványos interviuri cu mai mulți politicieni maghiari, între care Zsolt Semjén, Balázs Orbán și ministrul pentru Afaceri Europene, János Bóka. Spre seară, în timp ce colegii săi descărcau imaginile filmate, Földes a plecat să alerge în apropierea locului în care era cazat.

Jurnalistul a urcat pe un drum care pornea din localitatea aflată într-o vale îngustă, dar s-a răzgândit după ce și-a amintit că, în cursul aceleiași zile, un urs traversase șoseaua prin fața mașinii sale. A decis să se întoarcă și a intrat pe o potecă mărginită de vegetație densă.

La un moment dat, jurnalistul a auzit o mișcare puternică în tufișuri și a observat corpul masiv al ursului, care a început să se deplaseze în paralel cu el.

„În desiș se vedea deja corpul uriaș și brun, care pornise în fugă alături de mine”, a relatat Földes.

În minutele următoare, jurnalistul s-a întors de mai multe ori cu fața către animal, a strigat, a agitat brațele și a făcut câțiva pași în direcția acestuia. Ursul s-a retras de fiecare dată pentru scurt timp, dar a continuat să-l urmărească.

Potrivit relatării sale, animalul s-a ridicat în mai multe rânduri pe membrele din spate, iar capul său a ajuns aproximativ la înălțimea capului jurnalistului.

În momentul în care a crezut că ursul urma să-l atace, Földes a aruncat spre animal telefonul mobil, pe ecranul căruia funcționa încă aplicația Strava, și a strigat cât de tare a putut. Ursul s-a retras în vegetație, iar jurnalistul a fugit spre localitate.

Un câine ciobănesc care lătra ar fi contribuit la îndepărtarea ursului. Ulterior, jurnalistul a ajuns la o casă de la marginea localității, unde un grup de tineri organiza o petrecere.

Mai mulți tineri au luat bețe și l-au însoțit, făcând zgomot, înapoi spre locul incidentului pentru a-și recupera telefonul.

Dispozitivul se afla intact în mijlocul potecii. După ce s-a întors în siguranță, jurnalistul a băut un pahar de pălincă împreună cu localnicii ce l-au ajutat. El nu a fost rănit în urma incidentului.

Zona Băile Tușnad se confruntă de mai mulți ani cu prezența frecventă a urșilor. În urmă cu câțiva ani, între 10 și 15 exemplare coborau periodic în localitate în căutare de hrană, fiind atrase în special de deșeuri, pomi fructiferi și animale din gospodării.

Orașul a devenit prima comunitate „Bear Smart” din România și a introdus pubele anti-urs, camere de monitorizare, garduri electrice și o echipă de intervenție disponibilă permanent. Autoritățile locale au îndepărtat inclusiv o parte dintre pomii fructiferi de pe domeniul public, pentru a elimina sursele de hrană care atrăgeau animalele în oraș.

Problema rămâne una majoră în întreg județul Harghita. În primele șase luni ale anului 2026 au fost transmise 148 de mesaje RO-ALERT privind prezența urșilor, autoritățile județene afirmând că, în anumite perioade, media s-a apropiat de trei avertizări pe zi.

(sursa: Mediafax)