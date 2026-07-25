O nouă dronă doborâtă în spațiul aerian al României, de către același pilot român

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Potrivit MApN, același pilot român, aflat la manșa aceleiași aeronave de luptă F-16 a Forțelor Aeriene Române, ajutat de același coleg, a doborât o a doua dronă intrată în spațiul aerian al României. Este a doua intervenție reușită a militarului în mai puțin de 24 de ore, după ce vineri a neutralizat o dronă deasupra județului Buzău.

Pilotul român de F16 care a doborât drona de la Buzău are grad de căpitan, iar pilotul care l-a asistat e locotentent, a dezvăluit vineri șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, care îi descrie pe cei doi, care nu au mai mult de 28 de ani, ca pe „tineri care și-au făcut datoria”.

„Îmi doresc să fie decorat. Piloții sunt minunați. Mi-aș dori să am în toată flota aeriană oameni ca ei. Singurul detaliu pe care vi-l dau este următorul. Cel care a angajat drona este căpitan. Cel care l-a asistat în angajarea dronei este locotenent, adică doi oameni care nu au mai mult de 28 de ani. Doi oameni tineri care și-au făcut datoria și care au dovedit încă o dată că școala de pilotaj și Aviația Română sunt la un nivel superior.”, a precizat vineri, într-o conferință de presă, generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării.



ȘTIRE INIȚIALĂ

Ministerul român al Apărării Naționale a dat un comunicat, în care se arată că sâmbătă, 25 iulie, la ora 08:22, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina.

Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare.

Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei.

Echipe ale MApN urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări.

Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate.

Informații suplimentare vor fi puse la dispoziție pe măsură ce vor fi disponibile, mai precizează MApN.

Vineri o dronă care a pătruns ilegal în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un pilor român deasupra județului Buzău. Alianța Nord-Atlantică a confirmat că intervenția a fost coordonată integral sub comandă și control NATO, marcând un moment fără precedent pentru apărarea aeriană a flancului estic.