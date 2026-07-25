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Avertizare METEO imediată de ploi torențiale, vijelii și grindină. Iată lista localităților afectate

de Vali Deaconescu Publicat la 25 Iul 2026 17:46 Modificat la 25 Iul 2026 17:46
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Avertizare METEO imediată de ploi torențiale, vijelii și grindină. Iată lista localităților afectate
Hepta/Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină

Administrația Națională de Meteorologie, ANM, a emis, sâmbătă, mai multe avertizări de averse torențiale importante cantitativ.

COD : GALBEN

Valabil de la : 25-07-2026 ora 17:31 până la : 25-07-2026 ora 18:30

In zona : Județul Constanta: Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Valu lui Traian, Topraisar, 23 August, Castelu, Poarta Albă, Limanu, Albești, Pecineaga, Bărăganu, Mangalia;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, grindină de mici dimensiuni (1 cm)

COD : GALBEN

Valabil de la : 25-07-2026 ora 16:00 până la : 25-07-2026 ora 16:45

In zona : Județul Buzău: Scorțoasa, Cozieni, Brăești, Bozioru, Odăile;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm)
 

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Subiecte în articol: grindina ploi torentiale Avertizare meteo imediată
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