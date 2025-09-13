Dronă rusească interceptată de Forțele Aeriene Române în nordul județului Tulcea

Situație tensionată la frontiera de est a României. Sâmbătă, 13 septembrie, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de urgență din Baza 86 Aeriană Fetești, la ora 18:05, pentru a monitoriza spațiul aerian de la granița cu Ucraina, după ce o dronă a fost detectată în nordul județului Tulcea.

La ora 18:12, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă, avertizând asupra riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian și recomandând măsuri de protecție.

Piloții F-16 au identificat drona în spațiul aerian românesc la 18:23 și au urmărit-o până la aproximativ 20 km sud-vest de localitatea Chilia Veche, unde aceasta a dispărut de pe radar.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a precizat că drona nu a survolat zone locuite și nu a reprezentat un pericol pentru populație. Situația este monitorizată permanent de sistemele radar și aeronavele aflate în misiune.

„România își apără spațiul aerian și rămâne vigilentă în fața agresiunii rusești”, a declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, subliniind că misiunea este în desfășurare și vor fi oferite noi informații pe măsură ce acestea devin disponibile.

Atacurile cu drone la granița României

Incidentul de sâmbătă se înscrie într-o serie de evenimente similare petrecute în ultimele luni, când fragmente de drone rusești folosite în atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre au fost descoperite pe teritoriul României. În urma acestor situații, autoritățile române au intensificat patrulele aeriene și au amplasat sisteme suplimentare de monitorizare în zona de frontieră.

Experții în securitate atrag atenția că aceste incidente pot reprezenta riscuri de securitate pentru România, stat membru NATO, și subliniază importanța răspunsului rapid al Forțelor Aeriene în astfel de cazuri.