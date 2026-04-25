Dronă rusească prăbușită la Galați, peste o gospodărie și un stâlp de electricitate

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării a anunțat sâmbătă dimineața că zona în care s-a prăbușit drona rusească ar putea sa fie evacuată temporar, dar și că autoritățile responsabile fac evaluările necesare pentru a determina dacă drona era încărcată cu explozibil.

Potrivit MApN, radarele românești au detectat drone care evoluau în apropierea spațiului aerian național, în zona județului Tulcea. În urma semnalării pericolului, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat la ora 02.00 din Baza 86 Aeriană de la Fetești.

La ora 02.14, Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din localitățile Grindu și Isaccea, județul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-ALERT.

Aeronavele Eurofighter Typhoon au avut contact radar cu o țintă aflată la aproximativ 1,5 kilometri de Reni, deasupra teritoriului ucrainean. Potrivit MApN, piloții au avut autorizare de angajare a dronelor.

Radarele de la sol ale Ministerului Apărării au urmărit un grup de ținte până în zona localității Reni, unde au fost raportate mai multe explozii.

În jurul orei 02.31, locuitori din municipiul Galați au sunat la 112 pentru a semnala căderea unui obiect în zona Bariera Traian. Echipe specializate din IGSU și alte structuri ale MAI s-au deplasat la fața locului pentru cercetări.

Cristi Popovici, purtătorul de cuvânt al MApN: „15 drone au fost urmărite în permanență în proximitatea frontierei cu Ucraina, până au dispărut deasupra localității Reni, de unde s-au raportat imediat explozii multiple. Se pare că una din drone a scăpat din acest roi și a venit deasupra lacului Brateș, lovind, cum am spus, o proprietate în localitatea Galați”, spune oficialul într-o intervenție la Digi24.

Acesta a mai precizat că autoritățile militare susțin autoritățile locale și este în curs o evaluare pentru a determina dacă drona era înarmată cu explozibil. „Avem militari din batalionul 300 ISR, la fața locului, care sprijină poliția și IGSU pentru securizarea zonei. Avem un detașament de intervenție cu specialiști înm neutralizarea muniților care sunt la fața locului. Așteptăm evaluarea de la echipele noastre, nu putem confirma la un moment dat. Până acum, din toate resturile pe care aveam, am avut situații în față, 44 de situații până în prezent am avut drone sau resturi provenite de drone. Până acum nu au fost încărcate explozive la bord”, explică Popovici.

Purtătorul de cuvânt a vorbit și despre posbilitate evacuării preventive a zonei. „E posibil, ca să ridicăm de acolo fragmentele de dronă și să punem zona în siguranță, e posibil ca pe o rază de, nu știu, 20-30-50 de metri să fie evacuată zona, temporar, pentru câteva minute, câteva zeci de minute, până o luăm și până predăm resturile autorităților”, spune oficialul.

Nu au fost raportate victime.

Ministerul Apărării Naționale a condamnat ferm acțiunile Federației Ruse, pe care le-a calificat drept „iresponsabile” și o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre.

MApN susține că astfel de incidente pun în pericol siguranța cetățenilor români și securitatea colectivă a NATO. România va continua, potrivit ministerului, să colaboreze cu aliații pentru monitorizarea și apărarea spațiului aerian național.

(sursa: Mediafax)