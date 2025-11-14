Cătălin Drulă propune 300 de camere pentru monitorizarea traficului în București

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, propune implementarea unui sistem modern cu până la 300 de camere de monitorizare a traficului în București. Acestea vor permite constatarea automată a contravențiilor precum trecerea pe roșu, depășirea vitezei legale și utilizarea ilegală a benzilor unice de autobuz, măsuri menite să crească siguranța rutieră și să fluidizeze circulația.

În prima fază, proiectul ar include 100 de camere amplasate pe arterele principale și în zonele cu risc ridicat, urmând ca rețeaua să fie extinsă la 300 de puncte de monitorizare.

„Regulile sunt reguli și trebuie respectate pentru a preveni accidente tragice”, afirmă Cătălin Drulă, care amintește și tragedia recentă din zona Apărătorii Patriei, unde o femeie și-a pierdut viața pe trecerea de pietoni.

Drulă solicită Ministerului Afacerilor Interne să accelereze operaționalizarea sistemului de procesare automată a contravențiilor, prevăzut de lege încă de anul trecut. Sisteme similare sunt deja implementate în marile capitale europene, contribuind semnificativ la reducerea accidentelor și la respectarea regulilor de trafic.

(sursa: Mediafax)