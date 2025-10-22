Directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Constanța, demis de ministrul Sănătății

„Din punct de vedere administrativ, ca ministru al Sănătății, nu pot tolera ca acest lucru să continue la infinit”, a declarat Rogobete, într-o conferință de presă.

Ministrul a mai anunțat și alte măsuri luate, anume retragerea autorizației de funcționare pentru blocul operator și secția de terapie intensivă, până la remedierea neregulilor și intrarea în legalitate, amenzi contravenționale în valoare de peste 60.000 de lei la nivelul unității sanitare.

Totodată, Rogobete a mai spus că rapoartele realizate au fost transmise către Direcția Națională Anticorupție și Parchetul General pentru investigarea aspectelor de natură penală.

Măsurile au fost luate după ce ministrul Sănătății a trimis Corpul de Control la Constanța, unde o pacientă de 29 de ani, polițistă, a murit după ce a născut la spital privat din oraș.

(sursa: Mediafax)