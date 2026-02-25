Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles

Comisia Europeană va găzdui joi lansarea unei noi inițiative menite să faciliteze accesul la sprijin sub formă de împrumuturi pentru statele membre ale UE care se învecinează cu Rusia, cu Belarus și cu Ucraina.

Inițiativa, numită „Mecanismul EastInvest”, se află în centrul strategiei pentru regiunile estice ale UE, adoptată săptămâna trecută de Comisie, se arată într-un comunicat al CE.

Conform acestuia, mecanismul EastInvest va fi o platformă de finanțare specifică pentru regiunile estice ale UE, reunind Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Nordică de Investiții, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și bănci naționale de promovare din cele nouă state membre vizate: Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria.

„Mecanismul va facilita accesul promotorilor de proiecte privați și publici din regiunile estice ale UE la împrumuturi și la sprijin consultativ pentru a-și stimula economiile, a-și dezvolta comerțul și a-și spori securitatea. Cele patru instituții financiare participante estimează că mecanismul va furniza investiții private și publice în valoare de cel puțin 28 de miliarde EUR în regiunile respective”, arată CE.

Evenimentul de lansare de joi va fi deschis de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Vor mai participa președinta BEI, Nadia Calviño, precum și reprezentanți din cele nouă țări, care vor discuta despre provocările și oportunitățile inerente asigurării prosperității pentru regiunile de la frontiera estică a Europei. Printre participanți se numără prim-miniștrii Estoniei (Kristen Michal), Lituaniei (Inga Ruginienė), Letoniei (Evika Siliņa) și României (Ilie Bolojan).

(sursa: Mediafax)