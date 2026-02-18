Efectul ninsorii: Poluarea cu PM2.5 atinge valori istorice minime în Capitală

Datele de pe platforma uRADMonitor arată o „prăbușire” a valorilor PM2.5, arată o analiză publicată de Buletin de București. În cartierul Aviației, un senzor amplasat în zona străzii Virgil Madgearu a înregistrat la ora 04:35 o valoare de 0.00 µg/m³. Graficul arată o scădere constantă începând cu miezul nopții, moment în care ninsoarea s-a intensificat.

Această valoare nulă este o anomalie pentru o zonă intens circulată, aflată în proximitatea unor artere majore precum Șoseaua Pipera și Bulevardul Aerogării.

De regulă, traficul matinal din Nordul Bucureștiului generează indici de poluare ridicați încă de la primele ore. De această dată, particulele de praf și noxele generate inclusiv de încălzirea rezidențială au fost captate de fulgii de zăpadă înainte de a putea fi inhalate sau de a rămâne în suspensie.

Sudul Capitalei respiră

Situația este similară și în zonele care, în mod tradițional, figurează ca puncte roșii pe harta poluării. În cartierul Berceni, cunoscut pentru episoadele frecvente de poluare cauzate de arderile ilegale de deșeuri din localitățile limitrofe, senzorii au indicat valori minime. Senzorul din zona Giurgiului – Toporași arata la ora 05:23 o concentrație de doar 3.78 µg/m³. Chiar dacă nu a atins “zero-ul” din nord, nivelul este mult sub limita maximă admisă de 25 µg/m³ impusă de normele europene și sub recomandările stricte ale Organizației Mondiale a Sănătății.

La nivelul întregului oraș, senzorul central din zona Unirii – Centrul Vechi a confirmat tendința generală, cu o valoare de 0.00 µg/m³ înregistrată la ora 05:08.

Minime istorice pentru PM2.5

Fenomenul are loc în condițiile în care centralele termice de apartament și termocentralele ELCEN funcționează la capacitate maximă din cauza temperaturilor scăzute, iar traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, ceea ce implică, paradoxal, un consum mai mare de combustibil și emisii mai ridicate per vehicul.

Valorile actuale sunt la polul opus față de începutul 2026. În noaptea de Revelion, Bucureștiul a fost acoperit de un nor toxic generat de artificii și petarde. La momentul respectiv, senzorii din Berceni înregistrau creșteri alarmante, atingând valori de peste 400 µg/m³ imediat după miezul nopții.