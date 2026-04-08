Tragedie în Iași: un elev olimpic de 14 ani s-a sinucis. Gabriel ar fi fost influențat de un joc periculos online

Tragedie de Paștele catolic: un copil de 14 ani și-a pus capăt zilelor. Ce s-a descoperit în telefonul lui

Un caz cutremurător zguduie o comunitate din județul Iași. Gabriel, un elev de doar 14 ani, cunoscut pentru rezultatele sale excelente la învățătură, și-a pus capăt zilelor chiar în curtea casei. Ancheta scoate la iveală detalii tulburătoare despre posibile influențe din mediul online.

Elev olimpic, găsit fără viață în curtea casei

Tragedia s-a petrecut în comuna Răducăneni, județul Iași, unde un băiat de 14 ani a fost găsit spânzurat în spatele locuinței. Descoperirea a fost făcută chiar de tatăl său, care a alertat imediat autoritățile, potrivit Observator News.

Gabriel era considerat un copil model, cu rezultate foarte bune la școală și planuri mari pentru viitor. Potrivit apropiaților, visa să devină preot, iar nimic nu anunța gestul extrem care avea să șocheze întreaga comunitate.

Paștele catolic, momentul fatal

Incidentul a avut loc chiar în ziua de Paște catolic. Fără să dea vreun semn sau avertisment, adolescentul ar fi decis să își pună capăt vieții.

Potrivit primelor informații, acesta petrecea mult timp pe telefon, iar comportamentul său nu ridicase suspiciuni majore în rândul familiei sau profesorilor.

Ce spun polițiștii

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași au confirmat deschiderea unei anchete.

„La data de 6 aprilie a.c., polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurală Răducăneni au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că l-a găsit decedat pe fiul său în curtea imobilului din comuna Răducăneni. La fața locului, polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un tânăr de 14 ani. Pe corpul persoanei nu au fost identificate urme vizibile de violență. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și s-a dispus efectuarea autopsiei pentru stabilirea cauzei decesului”, au transmis autoritățile.

Ipoteze alarmante: provocări periculoase din online

Surse apropiate familiei susțin că adolescentul ar fi fost expus unor provocări periculoase din mediul online, asociate jocului „Balena Albastră”, fenomen care a generat îngrijorare la nivel internațional.

Se vorbește despre o persoană din străinătate care ar fi intrat în contact cu mai mulți copii din localitate, oferindu-le diverse provocări. Tatăl copilului ar fi depus deja o plângere la poliție, după ce individul ar fi contactat inclusiv membri ai familiei.

Autoritățile nu au confirmat oficial aceste informații, însă verificările sunt în desfășurare.