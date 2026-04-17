eMAG introduce o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienții

eMAG, cea mai mare platformă de comerț online din România, introduce un cost suplimentar aplicat fiecărei comenzi, indiferent de tipul acesteia sau de statutul clientului.

Taxă nouă pentru toate comenzile

Noua taxă, denumită „cost de servicii operaționale”, reprezintă 1% din valoarea produselor comandate, dar nu mai puțin de 1,49 lei și nu mai mult de 3,99 lei, TVA inclus.

Aceasta se va aplica tuturor comenzilor plasate pe platformă, inclusiv celor realizate de clienții care au abonamente active, ceea ce a generat deja nemulțumiri în rândul utilizatorilor.

Decizia a stârnit critici, mai ales din partea celor care plătesc abonamente lunare și se așteptau să fie scutiți de astfel de costuri suplimentare.

Nemulțumirile sunt și mai mari în cazul comenzilor din marketplace, unde produsele sunt vândute și livrate de parteneri, nu direct de eMAG. În aceste situații, clienții consideră că taxa nu este justificată, având în vedere că platforma are un rol de intermediere, scrie observatornews.ro.

Reprezentanții eMAG susțin că introducerea acestei taxe vine pe fondul investițiilor majore realizate în ultimii ani, dar și al creșterii costurilor economice.

„Costul este afișat transparent înainte de finalizarea comenzii și nu implică acțiuni suplimentare din partea sellerilor”, au transmis oficialii companiei.

Un trend tot mai vizibil în piață

eMAG nu este singura companie care introduce astfel de taxe. În ultimele luni, platformele de livrare de mâncare, dar și unele magazine online de haine au aplicat costuri similare, cuprinse între 1 și 4 lei per comandă.

Specialiștii atrag atenția că, odată implementată de un jucător major, o astfel de practică are șanse mari să devină standard în industrie.

Deși suma poate părea mică la prima vedere, noua taxă va crește ușor costul fiecărei comenzi. Pentru utilizatorii frecvenți, acest lucru se poate traduce într-o cheltuială suplimentară lunară semnificativă.