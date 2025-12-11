Bogdan Ivan a anunțat că UE a adoptat Pachetul European pentru Rețele Energetice

Într-un mesaj publicat joi, pe Facebook, Bogdan Ivan a explicat de ce noul pachet legislativ are un impact major asupra dezvoltării infrastructurii din România.

„Diferențele mari de preț dintre Vest și regiunea noastră vin din lipsa unor interconexiuni moderne și din congestii vechi de ani. Dacă rețelele nu pot transporta energie ieftină, oamenii ajung să plătească mai mult”, a explicat ministrul Energiei.

Oficialul a precizat că noul pachet legislativ adoptat de CE „deblochează proiecte critice de interconectare” a rețelelor energetice, „reduce birocrația și accelerează autorizările” pentru lucrări de infrastructură energetică.

Ministrul a mai precizat și că noul cadru legislativ „modernizează regulile de funcționare ale pieței”, dar și că „întărește securitatea fizică și cibernetică a infrastructurii”.

Potrivit oficialului, în lista celor opt proiecte europene de urgență energetică, numită „Energy Highways”, se află și proiectul dedicat stabilității prețurilor în Europa de Sud-Est, pe ruta Austria–Ungaria–Slovacia. Este un proiect care poate reduce diferențele de preț și poate integra mai facil producția României pe piața europeană.

Astfel, România va genera mai multă energie accesibilă consumatorilor, cu mai puțină birocrație necesară.

Reamintim că, la jumătatea lunii octombrie, ministrul Bogdan Ivan l-a informat pe Dan Jørgensen, Comisarul European pentru Energie în cadrul reuniunii CESEC despre probleme întâmpinate de România, la întâlnire fiind agreate instrumente financiare, printre care se află și acest nou pachet legislativ.

(sursa: Mediafax)