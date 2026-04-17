România, locul 1 în UE la diferența dintre bărbați și femei la angajare

Rata de ocupare a forței de muncă în Uniunea Europeană a atins în 2025 cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată - 76,1%, echivalentul a 197,7 milioane de persoane angajate. România rămâne însă printre ultimele trei state membre, potrivit datelor publicate de Eurostat.

În 2025, 76,1% din populația UE cu vârste între 20 și 64 de ani era angajată. Este cel mai mare procent înregistrat de la debutul seriei cronologice, în 2009. Față de 2024, rata a crescut cu 0,3 puncte procentuale. Față de 2023, avansul este de 0,8 puncte procentuale.

Trei state membre domină clasamentul european. Malta conduce cu o rată de ocupare de 83,6%. Urmează Țările de Jos, cu 83,4%, și Cehia, cu 82,9%, conform Eurostat.

La polul opus, cele mai scăzute rate au fost înregistrate în Italia (67,6%), România (69,0%) și Grecia (71,0%). Cele trei țări rămân semnificativ sub media UE.

Cu o rată de ocupare de 69%, România se situează pe locul doi de la coadă în UE. Decalajul față de media europeană este de peste 7 puncte procentuale. Față de Malta, liderul clasamentului, diferența ajunge la aproape 15 puncte.

În 2025, în toate statele membre, cu o singură excepție - Lituania -, bărbații au avut o rată de ocupare mai ridicată decât femeile.

La nivel european, rata de ocupare masculină a fost de 80,9%. Malta (89,1%), Cehia (88,2%) și Țările de Jos (87,2%) au înregistrat cele mai ridicate valori. Cele mai scăzute rate masculine au fost în Belgia (76,4%), Croația (76,8%) și Finlanda (77,0%).

Pentru femei, rata medie în UE a fost de 71,3%. Estonia (81,4%), Lituania (80,3%) și Suedia (79,8%) conduc acest clasament. La coada listei se află Italia (58,0%), România (59,5%) și Grecia (62,3%).

Diferența dintre ratele de ocupare masculine și feminine a fost, în medie, de 9,6 puncte procentuale la nivelul UE.

România înregistrează al doilea cel mai mare decalaj de gen din UE: 18,7 puncte procentuale. Cea mai mare diferență este în Italia, cu 19,1 puncte procentuale. Grecia urmează cu 17,4 puncte procentuale.

La celălalt capăt al clasamentului, Estonia înregistrează o diferență de doar 0,5 puncte procentuale. Lituania este singura țară unde femeile depășesc bărbații la rata de ocupare, cu -0,6 puncte procentuale.

