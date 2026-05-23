Teatru NOH în închiderea Bucharest Opera Festival, luni, 22 iunie: artă teatrală japoneză veche de 650 de ani, pe scena ONB

Spectacolul Noh in Resonance – Kiyotsune va avea loc luni, 22 iunie, de la ora 19:00, pe scena ONB și este prezentat de Yamamoto Noh Theater, cel mai vechi teatru de gen din Osaka.

În Noh in Resonance – Kiyotsune, povestea de dragoste capătă o intensitate aproape dureroasă, fiind construită din dor, vină și lucruri rămase nespuse. După moartea lui Taira no Kiyotsune, soția sa rămâne prinsă între iubirea produndă și sentimentul trădării, incapabilă să accepte gestul lui final. Când el îi apare în vis, întâlnirea lor nu este una tandră, ci tensionată și sinceră: doi oameni care s-au iubit, dar care nu se mai pot înțelege. Își reproșează unul altuia alegerile, dar dincolo de acuzații se simte aceeași suferință comună – dorul care nu dispare și nevoia de a fi înțeles. Pe măsură ce el își dezvăluie ultimele clipe, marcate de disperare și renunțare, devine clar că iubirea lor nu a fost suficientă pentru a-l salva, dar nici moartea nu o poate șterge. Finalul lasă în urmă o emoție profund umană: iubirea continuă, chiar și atunci când nu mai există împăcare deplină, suspendată între regret și speranța eliberării.

Kiyotsune este o piesă clasică din tradiția Noh, atribuită dramaturgului medieval Zeami Motokiyo sau școlii sale. Face parte din repertoriul central al teatrului Noh și este inspirată din conflictele istorice dintre clanurile Taira și Minamoto din secolul al XII-lea, mai ales din epopeea Heike Monogatari. Publicul va urmări o dramă clasică în care fantoma războinicului căzut Taira-no-Kiyotsune se întoarce din lumea morților pentru a-și înfrunta soția îndurerată și a-i povesti tristețea ultimelor sale clipe. Prin cântec auster, mișcare rafinată și elocvența tăcută a măștii, scena devine un spațiu al memoriei și al rugăciunii, unde iubirea, pierderea și speranța mântuirii se desfășoară în liniște, dezvăluind profunda frumusețe spirituală aflată în inima teatrului clasic japonez.

Fondat în 1927, Yamamoto Noh Theater este cel mai vechi teatru Noh din Osaka, desemnat ca bun cultural tangibil al Japoniei. Activitatea sa include spectacole și proiecte educaționale, iar din 2010 a extins această artă către publicul internațional, susținând peste 20 de spectacole și aproape 30 de ateliere în Europa, inclusiv în România. Teatrul îmbină tradiția cu tehnologia contemporană, folosind, de exemplu, subtitrări multilingve și iluminat LED, dar și aplicații web dedicate, pentru a deschide această formă de artă publicului larg.

De peste 650 de ani, teatrul Noh explorează teme universale: dor, iubire, pierdere, împăcare, folosind un limbaj simbolic, în care gesturile, muzica și vocile corului construiesc un spațiu de reflecție. A apărut în cercuri aristocratice și s-a dezvoltat sub patronajul shogunilor și al samurailor. Spectacolele sunt interpretate de actori specializați în roluri precise (shite – personajul principal, waki – personajul secundar, corul, muzicienii etc.), transmise din generație în generație. Din miile de piese scrise de-a lungul secolelor, doar circa 200 mai sunt interpretate astăzi, respectând convențiile riguroase ale stilului.

În 2008, Noh a fost inclus în patrimoniul cultural imaterial al umanității UNESCO.

Bucharest Opera Festival este unul dintre cele mai prestigioase și dinamice evenimente culturale din România, reunind instituții lirice de renume, artiști consacrați și mii de iubitori ai operei într-o celebrare unică a excelenței, creativității și colaborării artistice. Organizat anual în inima capitalei, festivalul a devenit rapid un reper cultural național și o platformă internațională recunoscută pentru promovarea producțiilor lirice de înaltă calitate.

Ajuns, în 2026, la cea de-a cincea ediție, Festivalul de Operă București își propune să își consolideze impactul printr-un program extins, care are în centru atât capodopere clasice, cât și producții contemporane inovatoare. Festivalul reunește companii de operă, balet şi teatru din România și din străinătate, încurajând schimburile artistice, diplomația culturală și dezvoltarea de noi publicuri pentru artele spectacolului.

În total, peste 1500 de artiști și membri ai echipelor tehnice vor urca, pe rând, pe aceeași scenă, de-a lungul celor 12 zile de festival.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

https://youtu.be/8jUSNsOIu6k

(Spot Bucharest Opera Festival 2026)

https://youtu.be/8jUSNsOIu6k

(Filmul Bucharest Opera Festival 2025)

Partener cultural de mobilitate: Suzuki

Cu sprijinul: Promenada Mall Bucuresti, NEPI Rockcastle

Parteneri: Aqua Carpatica, Market Aroma, Yokko The Fashion Store, Pop Cola, Phoenixmedia, Euromedia, Cocor, Cineplex, Imperia Club, Casa Espana, Sansha

Parteneri media: Digi24, Antena 3, România TV, TVR Cultural, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Actualități, RFI România, Romantic FM, Radio Itsy Bitsy, Zile și Nopți, Agerpres, Spot Media, Ziarul Metropolis, News București, Q Magazine, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei, București Business, Reușita.ro, 9am.ro, Kudika, Garbo, Romania Journal, Grupul de Presă SEMNAL, Nine O’Clock, A7 TV, Ziarul Puterea, Mediatrust