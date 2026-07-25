Cum să eviți căpușele în sezonul cald, pentru a-ți proteja familia și animalele de companie

Entomologii spun că riscul nu poate fi eliminat complet, însă există o serie de măsuri simple care reduc considerabil șansele ca acești paraziți să se înmulțească în apropierea casei și să transmită boli oamenilor sau animalelor de companie.

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Căpușele pot transmite boli periculoase

Specialiștii citați de Good Housekeeping atrag atenția că acești paraziți se hrănesc cu sânge și pot transmite numeroase afecțiuni atât oamenilor, cât și animalelor. Cea mai cunoscută este boala Lyme, însă lista include și alte infecții grave, precum febra pătată a Munților Stâncoși, anaplasmoza, babesioza, ehrlichioza sau infecțiile provocate de virusul Powassan, care în unele cazuri pot avea complicații neurologice severe.

Contrar unei idei răspândite, căpușele nu sar și nu zboară. Ele se cațără pe firele de iarbă sau pe vegetația joasă și așteaptă să se agațe de oameni sau animale atunci când acestea trec prin apropiere.

Curtea poate deveni un habitat ideal

Entomologii spun că sursa principală a căpușelor din jurul locuințelor este reprezentată de animalele sălbatice care tranzitează sau se adăpostesc în grădini. Căprioarele, iepurii, șoarecii, veverițele, ratonii sau vulpile pot transporta căpușe, care ulterior rămân în vegetație și așteaptă un nou gazdă.

Pentru a reduce riscul, proprietarii sunt sfătuiți să tundă regulat iarba, să îndepărteze frunzele uscate și vegetația deasă din apropierea casei și să evite depozitarea lemnelor lângă locuință, deoarece acestea oferă adăpost rozătoarelor. De asemenea, hrana pentru animale nu ar trebui lăsată afară, iar hrănitorile pentru păsări este recomandat să fie amplasate la distanță de casă, pentru a nu atrage șoareci și alte mamifere.

Insecticidele, doar în ultimă instanță

Experții nu recomandă stropirea întregii curți cu insecticide, deoarece aceste tratamente pot afecta insectele benefice, inclusiv polenizatorii. Dacă există zone unde căpușele apar frecvent și nu pot fi întreținute prin cosire sau curățare, tratamentele ar trebui aplicate doar punctual și de firme autorizate.

Protecția personală rămâne esențială

Pe lângă întreținerea curții, specialiștii recomandă folosirea repelentelor aprobate atunci când oamenii petrec timp în aer liber și tratarea hainelor cu produse pe bază de permetrină, destinate exclusiv textilelor.

Animalele de companie trebuie protejate cu tratamente antiparazitare recomandate de medicii veterinari, deoarece pot aduce căpușele în locuință. După fiecare ieșire în natură sau după activități în grădină este indicată verificarea atentă a corpului și a hainelor, precum și inspectarea animalelor.

Recomandări valabile și pentru România

Sfaturile sunt relevante și pentru România, unde autoritățile sanitare atrag anual atenția asupra creșterii numărului de înțepături de căpușe în sezonul cald. Medicii recomandă ca orice căpușă descoperită pe piele să fie îndepărtată cât mai rapid și corect, iar în cazul apariției unor simptome precum febră, erupții cutanate sau stare generală de rău după o înțepătură, persoana afectată să se prezinte la medic.

(sursa: Mediafax)