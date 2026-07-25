A stat 17 ani în concediu medical, dar salariul i-a tot crescut: Cazul profesoarei care a scandalizat Germania

Cazul a ajuns acum într-o nouă fază: femeia contestă în instanță chiar decizia de a fi trecută în pensie.

17 ani fără să intre la catedră, cu salariul plătit integral

Potrivit informațiilor apărute în presa germană, cadrul didactic, în vârstă de 62 de ani, a predat ultima dată la un liceu profesional (Berufskolleg) din orașul Wesel. Din 2009 încoace - aproape 17 ani - nu a mai susținut nicio oră de curs, depunând în schimb, constant, concedii medicale succesive.

Ce a stârnit indignare publică e un detaliu administrativ esențial: în tot acest interval de aproape două decenii, autoritățile nu au dispus nicio expertiză medicală oficială pentru a verifica dacă incapacitatea de muncă declarată era reală. Cazul a generat deja, anul trecut, dezbateri politice în Parlamentul regional (Landtag) al Renaniei de Nord-Westfalia.

Autoritățile regionale au explicat că legislația privind salarizarea funcționarilor prevede avansarea automată în treptele de vechime, iar incapacitatea temporară de muncă nu suspendă acest mecanism. Astfel, profesoara ar fi ajuns la un venit brut lunar de peste 6.100 de euro - crescut constant, an de an, deși nu mai intrase la clasă din 2009.

Pensionată din oficiu, femeia refuză și dă statul în judecată

La sfârșitul lunii mai, administrația regională a decis pensionarea femeii pe motiv de incapacitate de muncă, în urma unei expertize medicale oficiale, realizate în sfârșit după ani de zile. Profesoara refuză, însă, această decizie și a depus o contestație la Tribunalul Administrativ din Düsseldorf, proces aflat încă în desfășurare.

Ancheta penală: suspiciuni că ar fi lucrat ca terapeut naturist

Paralel cu procesul administrativ, procurorii din Duisburg desfășoară o anchetă penală separată, în care verifică suspiciuni de fraudă. Anchetatorii analizează dacă profesoara ar fi simulat incapacitatea de muncă, existând indicii că, în perioada concediilor medicale, ar fi activat ca terapeut naturist (Heilpraktikerin) și ar fi participat, de asemenea, la un concurs destinat antreprenorilor.

În luna martie, în cadrul investigației, a fost efectuată o percheziție la domiciliul acesteia, iar anchetatorii au ridicat documente și dispozitive electronice de stocare a datelor, aflate încă în curs de analiză. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, femeia beneficiază, potrivit legii, de prezumția de nevinovăție - dacă acuzațiile se confirmă, rămâne deocamdată neclar.

Ministerul Educației din Renania de Nord-Westfalia a precizat că procedura disciplinară împotriva profesoarei este suspendată până la finalizarea anchetei penale, întrucât concluziile acesteia pot influența decizia administrativă finală.

O anchetă și pentru funcționarii care ar fi trebuit s-o supravegheze

Cazul a readus în atenție modul în care instituțiile publice gestionează situațiile de incapacitate de muncă pe termen lung - și, în special, întrebarea de ce nu a fost dispusă nicio verificare medicală oficială timp de aproape 17 ani. Autoritățile au deschis, la rândul lor, o procedură disciplinară împotriva unui angajat al administrației regionale responsabile, pentru a verifica dacă au existat deficiențe în monitorizarea dosarului profesoarei de-a lungul anilor în care aceasta a lipsit de la catedră.

Speța a generat dezbateri ample în Germania privind regulile aplicabile funcționarilor publici aflați în concedii medicale de lungă durată și eficiența - sau, mai degrabă, lipsa de eficiență - a mecanismelor de control din administrație, într-un sistem în care salariul unui funcționar poate continua să crească automat, ani la rând, indiferent dacă acesta se mai prezintă vreodată la muncă.