Spitalele din România intră în grevă pe termen nelimitat. Cum vor fi afectați pacienții

Sistemul sanitar public din România intră, marți, 28 iulie 2026, într-o grevă generală pe termen nelimitat, declanșată de Federația SANITAS din România, cea mai mare organizație sindicală din sănătate, care reprezintă aproape 100.000 de angajați din sănătate și asistență socială. Protestul afectează, practic, toate unitățile sanitare din țară, de la spitale județene mari, până la unități mai mici din sistemul public.

De ce se ajunge la grevă generală

Decizia a fost adoptată încă din 7 iulie 2026, în cadrul unei sesiuni extraordinare a Consiliului Național al Federației SANITAS, care a aprobat „Hotărârea privind declararea grevei împotriva politicilor economice și sociale ale Guvernului, la nivelul întregului sector de negociere colectivă «Sănătate» și în cadrul tuturor unităților sanitare din acest sector".

Decizia a venit după ce Guvernul României nu a răspuns notificării transmise de Federație (nr. 16851/11.06.2026) și după expirarea termenului legal de minimum 10 zile, prevăzut de articolul 155 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social.

Federația SANITAS susține că protestele sunt generate de măsurile adoptate în ultimul an, care ar fi afectat grav veniturile și drepturile angajaților din sănătate și asistență socială:

efectele Ordonanței de Urgență nr. 7/2026 , care a exceptat de la reducerea cheltuielilor de personal doar o parte dintre unitățile sanitare publice, creând inechități între diferite categorii profesionale;

, care a exceptat de la reducerea cheltuielilor de personal doar o parte dintre unitățile sanitare publice, creând inechități între diferite categorii profesionale; reducerea sporurilor pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare și a zilelor de concediu suplimentar, introdusă prin Ordonanța de Urgență nr. 36/2025;

și a zilelor de concediu suplimentar, introdusă prin Ordonanța de Urgență nr. 36/2025; restabilirea drepturilor salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă nr. 1480/11.09.2023, afectate de aceleași modificări legislative;

prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă nr. 1480/11.09.2023, afectate de aceleași modificări legislative; acordarea indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță fără discriminare, indiferent de plafonarea introdusă prin recenta lege a salarizării din sectorul public.

Președintele Federației SANITAS, Iulian Pope, a declarat că noua variantă a legii salarizării e „mult mai rea decât cea din luna mai", iar principala cerere a sindicatului rămâne reluarea reală a dialogului cu autoritățile.

Calendarul protestelor

Protestul actual a fost precedat de o grevă de avertisment, desfășurată la nivel național pe 20 iulie 2026, între orele 9:00 și 11:00, în cadrul căreia angajații din sute de spitale din întreaga țară au întrerupt temporar internările și operațiile programate, menținând doar urgențele. Reprezentanții sindicali au avut, ulterior, o întâlnire programată pe 21 iulie cu reprezentanții formațiunilor politice, solicitând totodată organizarea unor discuții și la Palatul Cotroceni - fără ca aceste demersuri să fi dus, până acum, la o soluție negociată.

Din 28 iulie, dacă Guvernul nu răspunde revendicărilor, greva devine generală și pe termen nelimitat, la nivelul întregului sector „Sănătate" din România.

Ce se întâmplă cu pacienții

Important de precizat: greva generală nu înseamnă închiderea completă a spitalelor. Potrivit calendarului anunțat, SANITAS s-a angajat să respecte obligațiile legale privind asigurarea continuității asistenței medicale și a serviciilor esențiale, astfel încât pacienții să nu fie lipsiți de îngrijirile de care au nevoie. Urgențele medicale rămân asigurate în toate unitățile sanitare, la fel ca terapiile intensive, dializa, oncologia și alte servicii vitale.

Ce riscă să fie afectat, în schimb, sunt consultațiile programate, internările non-urgente și intervențiile chirurgicale care pot fi amânate - impactul exact variind de la un spital la altul, în funcție de rata de participare a personalului la protest. Pacienții cu programări în perioada grevei sunt sfătuiți să contacteze direct spitalul sau ambulatoriul unde au programarea, înainte de a se deplasa, pentru a afla dacă aceasta se menține sau va fi reprogramată.

„Fără economiști, juriști, specialiști IT, personal administrativ, tehnic sau de suport și fără angajații din asistența socială, niciun serviciu public din aceste domenii nu poate funcționa în condiții normale. Acțiunea noastră sindicală nu este un protest împotriva oamenilor care au nevoie de îngrijire medicală, ci împotriva deciziilor Guvernului care afectează atât angajații din sănătate și asistență socială, cât și calitatea serviciilor publice. (...) Tocmai pentru că ne pasă de pacienți protestăm: un sistem în care profesioniștii sunt descurajați, discriminați și tratați fără respect nu poate oferi, pe termen lung, servicii de sănătate de calitate", au explicat reprezentanții SANITAS.

Un conflict fără precedent pentru sistemul medical românesc

Amploarea protestului - primul de acest fel, la nivel național, cu o durată nelimitată - reflectă tensiunile acumulate în ultimul an în sistemul sanitar public, pe fondul măsurilor de austeritate bugetară aplicate de Guvern în mai multe sectoare. Rămâne de văzut dacă întâlnirile programate cu reprezentanții politici, în zilele premergătoare datei de 28 iulie, vor reuși să deblocheze dialogul și să evite intrarea efectivă în greva generală, sau dacă sistemul medical românesc va intra, într-adevăr, într-o perioadă prelungită de funcționare la capacitate redusă.