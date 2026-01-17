Explozie cu victime într-un apartament din Alba Iulia

UPDATE:

Ca urmare a exploziei, un bărbat de 37 de ani, aflat la etajul 3 al blocului, a suferit arsuri la corp.

Cea de-a doua victimă, o femeie de 24 ani, a suferit o plagă la braț în timp ce ieșea din bloc.

Știrea inițială:

O explozie s-a produs, sâmbătă dimineață, într-un apartament din Alba Iulia. Două persoane au suferit arsuri.

Pompierii din Alba Iulia intervin la o explozie produsă într-un apartament situat la etajul 3 al unui bloc.

Două persoane conștiente prezintă arsuri.

Se intervine pentru ventilarea spațiilor și evacuarea persoanelor din întregul bloc, fiind mai multe apartamente afectate.

Cele 2 persoane surprinse de suflul exploziei sunt asistate medical la locul producerii evenimentului. O persoană prezintă arsuri la corp și cea de-a doua o plagă taiată la braț.

